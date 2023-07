German Football League Potsdam Royals gewinnen in Berlin Stand: 01.07.2023 21:34 Uhr

Die Footballer der Potsdam Royals haben am sechsten Spieltag der German Football League (GFL) einen Auswärtssieg eingefahren. Die Brandenburger gewannen am Samstagabend in der Hauptstadt bei den Berlin Adler mit 64:17 (14:0, 14:10, 16:7, 20:0). Damit rangieren die Royals in der Gruppe Nord 1 weiterhin auf dem ersten Platz. Die Berliner verbleiben nach der Pleite auf dem vierten und letzten Platz der Staffel.

Für die Potsdam Royals geht es am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen die Braunschweig Lions im Karl-Liebknecht-Stadion weiter. Die Berlin Adler empfangen am selben Tag die Kiel Baltic Hurricanes.



Sendung: rbb24Inforadio, 01.07.2023, 20:15 Uhr