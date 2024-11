Basketball Polizei meldet keine Zwischenfälle nach Maccabi-Gastspiel in Berlin Stand: 29.11.2024 08:31 Uhr

Das Basketball-Euroleague-Spiel zwischen Alba Berlin und Maccabi Tel Aviv ist ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Wie die Polizei am Freitagmorgen dem rbb gesagt hat, blieb es auch danach störungsfrei.



Einem rbb-Reporter zufolge waren nicht einmal 5.000 Zuschauer in der Uber-Arena in Friedrichshain, aber es habe sehr viel Polizeipräsenz und Kontrollen gegeben. Auch Spürhunde waren demnach im Einsatz.



In sozialen Medien war von vereinzelten Protesten mit palästinensischen Symbolen die Rede. Die Personen wurden demnach von den Sicherheitskräften aus der Halle geführt.



Alba Berlin verlor das Spiel mit 85:103.

1.800 Polizeikräfte im Einsatz

Im Vorfeld hatte es umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Dazu zählten weiträumige Absperrungen rund um das Hotel der israelischen Gastmannschaft und rund um die Uber-Arena. In der gesamten Stadt waren 1.800 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.



Nach den anti-israelischen Ausschreitungen vor drei Wochen beim Fußballspiel zwischen Maccabi Tel Aviv bei Ajax Amsterdam hatten die Alba-Verantwortlichen ähnliche Szenen in Berlin befürchtet.

