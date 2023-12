Regionalliga Nordost Partien BAK gegen BFC Dynamo und Luckenwalde gegen Leipzig abgesagt Stand: 06.12.2023 16:18 Uhr

Die Partie zwischen dem Berliner AK und dem BFC Dynamo in der Fußball-Regionalliga Nordost am kommenden Sonntag ist abgesetzt worden. Das gab Winfried Riemer, der Spielleiter der Liga, am Mittwoch bekannt.



Grund sei die witterungsbedingte Sperrung des Platzes im Poststadion durch die Berliner Senatsverwaltung für Sport. Wann das Spiel nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.



BAK gegen BFC Dynamo ist nicht die einzige Begegnung, die am Wochenende nicht stattfinden kann. Am Dienstag wurde bereits Altglienicke gegen Babelsberg abgesagt. Nachholspiele noch vor Weihnachten sind ausgeschlossen, denn sowohl Altglienicke als auch der BAK müssen in der Woche nach dem vierten Advent ihre Partien des vergangenen Spieltags nachholen, die ebenfalls ausgefallen waren.

Regionalliga-Partie von Energie Cottbus in Luckenwalde abgesagt mehr

Platz von Chemie Leipzig nicht bespielbar

Auch die Partie des FSV Luckenwalde bei der BSG Chemie Lepizig kann vorerst nicht stattfinden, wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Mittwochnachmittag bekanntgab. Die ursprünglich für Samstag angesetzte Regionalliga-Partie kann aufgrund der witterungsbedingten Unbespielbarkeit nicht stattfinden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Sendung: rbb24 Inforadio, 06.12.2023, 12:15 Uhr