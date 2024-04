Operation wegen Gesichtsverletzungen Operation wegen Gesichtsverletzungen: Hertha-Profi Aymen Barkok soll in Berliner Lokal tätlich angegriffen worden sein Stand: 29.04.2024 14:45 Uhr

Hertha-Profi Aymen Barkok hat in der Nacht auf Sonntag in einem Berliner Lokal Gesichtsverletzungen erlitten. Das teilte der Klub am Montag mit. Der 25-Jährige sei "tätlich angegriffen" worden. Der Leihspieler wurde demnach in der Folge ins Krankenhaus eingeliefert und bereits am Sonntag operiert.

Spieler fällt vorerst aus

Der Sachverhalt sei noch in der Nacht von der Polizei aufgenommen worden. Barkok werde "vorerst nicht zur Verfügung stehen". Hertha BSC wünscht seinem Spieler in der Mitteilung "eine gute und schnelle Genesung". Man hoffe, "dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann".



Barkok ist derzeit von Mainz 05 an Hertha BSC verliehen. Er stand für die Blau-Weißen bislang in zwölf Zweitliga- und eine Pokalpartie auf dem Platz. Am Vorabend des Vorfalls hatte er beim 1:1 zuhause gegen Hannover 96 über die volle Spieldauer auf der Bank gesessen.

