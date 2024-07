Olympische Spiele Olympische Spiele: Gose gewinnt zweite deutsche Schwimm-Medaille Stand: 31.07.2024 22:20 Uhr

Die Vizeweltmeisterin und gebürtige Berlinerin Isabel Gose hat die zweite deutsche Schwimm-Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen. Die 22-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale über 1.500 Meter Freistil in der La Defense Arena mit deutschem Rekord nach 15:41,16 Minuten als Dritte an. Gold ging an die amerikanische Rekordweltmeisterin Katie Ledecky, die sich überlegen zum achten Mal zur Olympiasiegerin krönte.



Silber gewann die Französin Anastasiia Kirpichnikova. "Ich war so aufgeregt. Jetzt fällt so viel Druck ab, ich bin so stolz darauf, was wir erreicht haben", sagte Gose in der ARD und verabschiedete sich schnell mit den Worten: "Jetzt muss ich los, weil ich Angst habe, die Siegerehrung zu verpassen. Ich muss jetzt weinen."

Gose stellt deutschen Rekord über 400 Meter auf

Gose hatte die Sommerspiele mit einem starken Rennen über 400 Meter begonnen. Mit deutschem Rekord schwamm sie auf Platz fünf. Die dreimalige Medaillengewinnerin der WM im Februar in Katar startet zudem am Freitag über 800 Meter. Ihr Trainingskollege Lukas Märtens hatte im allerersten Finale Gold über 400 Meter Freistil gewonnen.



Dessen Schwester Leonie kam über 1.500 Meter am Mittwochabend auf Platz acht (16:12,57). Ledecky (27) zog mit ihrem achten Gold mit ihrer Landsfrau Jenny Thompson gleich. Mehr Olympiasiege als die beiden Schwimmerinnen hat keine US-Amerikanerin in der Geschichte der Olympischen Spiele gewonnen. Über 400 Meter Freistil hatte Ledecky Bronze geholt.

Sendung: rbb24 inforadio, 01.08.2024, 6 Uhr