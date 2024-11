Olympia und Paralympics Olympia und Paralympics: Bundespräsident Steinmeier verleiht Silbernem Lorbeerblatt Stand: 04.11.2024 13:52 Uhr

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montagmittag in Berlin die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris mit dem Silbernen Lorbeerblatt geehrt.

"Ein ganzes Land stolz gemacht"

Bei der Feierstunde im Neuköllner Hotel Estrel erhielten am Montag unter anderem der Berliner Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und sein Beachvolleyball-Partner Clemens Wickler aus den Händen von Steinmeier und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) die höchste staatliche Anerkennung in Deutschland für sportliche Spitzenleistungen. Auch Medaillengewinner der Winter-Deaflympics (Spiele für Gehörlose) wurden mit dieser ausgezeichnet.



"Sie haben nicht nur sportlich Außergewöhnliches geleistet, sondern auch ein ganzes Land stolz gemacht. Sie haben uns unvergessliche Momente geschenkt, Momente der Spannung und der Freude. Dafür möchte ich Ihnen heute ausdrücklich und von Herzen danken", sagte Steinmeier in einer Rede. Adressiert war diese unter anderem die Berliner Sprinterin Gina Lückenkemper (Olympia-Bronze in der Staffel) und Svenja Brunckhorst, die in Paris als Teil der 3x3-Basketballerinnen überraschend die Goldmedaille gewann und mittlerweile im Management von Alba Berlin arbeitet.

90 Medaillen bei Olympia, Paralympics & Deaflympics

Eine weitere Gold-Gewinnerin von Paris hob der Bundespräsident besonders hervor. "Darja Varfolomeev, die jüngste deutsche Medaillengewinnerin der Olympischen Spiele und sechsfache Weltmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik, feiert heute ihren 18. Geburtstag - wie schön, dass wir heute gleich doppelt feiern", sagte Steinmeier.



Anwesend waren zudem Olympia-Stars wie Lukas Märtens (Schwimmen/Silber über 400 m Freistil), aber auch Paralympics-Champions wie die Berliner Schwimmerin Elena Semechin und Taliso Engel (jeweils Gold über die 100 m Brust). Bei Olympia und den Paralympics in Paris hatten insgesamt 75 Sportlerinnen und 84 Sportler aus Deutschland Edelmetall gewonnen. Bei den Deaflympics 2024 im türkischen Erzurum holte das deutsche Team 15 Medaillen.

Sendung: rbb DER TAG, 04.11.2024, 18:30 Uhr