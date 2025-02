Damen-Basketball-Bundesliga Offensivfeuerwerk in der DBBL : Alba-Frauen dominieren in Leverkusen Stand: 02.02.2025 11:39 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Damen-Basketball-Bundesliga einen Kantersieg gefeiert. Mit 84:48 (43:25) gewannen die amtierenden Deutschen Meisterinnen am Samstagabend ihr Auswärtsspiel bei den überforderten Wings Leverkusen. Für die Berlinerinnen war es der zweite Bundesliga-Erfolg in Serie, der sie weiterhin in Schlagdistanz zu den Tabellenführerinnen aus Keltern hält.

Defensiver Druck und offensive Ausgeglichenheit

Neben dem Sieg gab es am Samstag noch eine weitere gute Nachricht: Nach überstandenem Rippenbruch gab Albas Nationalspielerin Theresa Simon ihr Comeback. Dabei erlebte die Flügelspielerin mit, wie ihre Mannschaft ihren Gastgeberinnen aus Nordrhein-Westfalen nahezu vom Start weg keinerlei Chance ließ. Zwar führten die insbesondere defensiv druckvoll spielenden Berlinerinnen nach dem ersten Viertel nur mit 18:15 – allerdings nur, weil ihre Würfe noch nicht fielen.



Im zweiten Viertel änderte sich das dann schnell. Insbesondere dank Top-Scorerin Steffanie Grigoleit (13 Punkte) zogen die Berlinerinnen noch vor der Pause auf 43:25 davon. Auch nach der Halbzeit blieben die Gäste instruiert von Trainer Cristo Cabrera die klar dominantere Mannschaft. Dabei beeindruckte allen voran die offensive Ausgeglichenheit in ihren Reihen: Als der deutliche Alba-Erfolg perfekt war, hatten alle zwölf Berliner Spielerinnen auch selbst Punkte zu ebendiesem beigesteuert.

