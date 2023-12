Sommer 2024 Österreich bezieht während der Fußball-EM in Berlin Quartier, Kroatien in Neuruppin Stand: 14.12.2023 15:49 Uhr

Die österreichische Nationalmannschaft wird bei der Fußballeuropameisterschaft im Sommer 2024 ihr Basiscamp in Berlin aufschlagen. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstagnachmittag bekannt. Ab dem 12. Juni wird das Team in Berlin sein.

Training im Hertha-Amateurstadion

Der ÖFB hat laut der Mitteilung ein Hotel in Berlin-Grunewald als Quartier ausgewählt. In derselben Unterkunft hatte während der Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 die deutsche Nationalmannschaft logiert.



Ihre Trainingseinheiten wird die Mannschaft rund um Trainer Ralf Rangnick und Ex-Bayern-Star David Alaba im Stadion auf dem Wurfplatz im Olympiapark absolvieren. Dort trägt sonst die zweite Mannschaft von Hertha BSC ihre Spiele in der viertklassigen Regionalliga Nordost aus.



Die Wahl für Berlin für die Österreicher nahe, weil sie in der Vorrunde gleich zwei Spiele im Olympiastadion austragen werden. Am 21. Juni treffen sie auf den Sieger des Playoff-Pfades A (Wales, Finnland, Polen oder Estland) und am 25. Juni auf die Niederlande. Starten werden die ÖFB-Fußballer jedoch in Nordrhein-Westfalen: Am 17. Juni um 21 Uhr geht es für sie in Düsseldorf gegen den ehemalige Welt- und Europameister Frankreich.

Kroatische Nationalelf zieht es nach Neuruppin

Es ist bereits die zweite Mannschaft, die ihr Quartier in der Region bezieht. Die kroatischen Fußballer werden in Brandenburg wohnen und trainieren. Wie der kroatische Fußballverband mitteilte, wird das Team um Kapitän Luka Modric in Neuruppin seinen Stützpunkt haben und im dortigen Volksparkstadion seine Einheiten absolvieren.



Die Spielorte der Kroaten in der Vorrunde sind von Neuruppin aus allesamt vergleichsweise gut erreichbar. Kroatien wurde in die Gruppe B gelost. In Berlin trifft das Team zunächst auf Spanien (15. Juni), dann in Hamburg auf Albanien (19. Juni) und in Leipzig auf Italien (24. Juni).

Sechs Spiele in Berlin

Insgesamt nehmen 24 Nationen an dem EM-Turnier teil, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 in Deutschland stattfindet. Im Berliner Olympiastadion werden sechs Spiele stattfinden - unter anderem auch das Finale. Die Stadt erwartet 2,5 Millionen Besucher.

