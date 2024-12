Niederlage gegen TVB Stuttgart Niederlage gegen TVB Stuttgart: Handballer vom VfL Potsdam gehen sieglos in Bundesliga-Pause Stand: 27.12.2024 21:06 Uhr

Der 1. VfL Potsdam beendet das Handball-Jahr ohne Punkt in der Bundesliga. Der Aufsteiger verlor beim TVB Stuttgart mit 24:29 (11:15) und geht somit als Tabellenschlusslicht in die WM-Pause. Bei der 15. Niederlage im 15. Spiel trug sich Nils Fuhrmann mit sechs Treffern als bester Werfer der Brandenburger in die Statistik ein.



Beide Teams begannen in der Stuttgarter Arena mit viel Tempo und konnten nach nicht einmal sechs gespielten Minuten je drei Tore verzeichnen. Mit zunehmender Zeit gelang es den Gästen dann, sich einen leichten Vorteil zu erspielen und mit 7:5 (15. Minute) in Führung zu gehen. Ausschlaggebend dafür waren ein souveränes Positionsspiel und treffsichere Außen sowie eine aufmerksame Defensive.

Potsdam mit zu vielen Fehlern

Der Vorsprung hielt allerdings nicht lange, da Potsdam sich nach einer Abwehrumstellung der Stuttgarter wie schon so oft in dieser Saison zu viele Fehler erlaubte. Bis zur Pause stand dadurch ein Vier-Tore-Rückstand zu Buche, der im zweiten Durchgang weiter anwuchs. Bis zur 51. Minute war der VfL auf 18:27 zurückgefallen.



Trainer Emir Kurtagic versuchte zwar, noch einmal mit einer Auszeit auf seine Mannschaft einzuwirken, doch der gingen zunehmend Kraft und Konzentration aus, sodass die Niederlage nicht mehr abzuwenden war.