Neue Heimat für Footballer Neue Heimat für Footballer: Berlin Thunder spielen künftig im Preussenstadion in Lankwitz

Neue Heimat für Footballer: Berlin Thunder spielen künftig im Preussenstadion in Lankwitz Stand: 04.03.2025

Die Footballer der Berlin Thunder haben eine neue sportliche Heimat gefunden. Der Verein verkündete am Dienstag, dass er seine Spiele in der European Football League (EFL) künftig im Süden der Stadt im Stadion des BFC Preußen austragen werde. Der Abriss und Neubau des Jahnstadions in Prenzlauer Berg hatte den Umzug der Thunder nötig gemacht.

Wegzug aus Jahnstadion

Bis zum Ende der vergangenen Spielzeit hatten die Footballer ihre Spiele im großen Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks ausgetragen. Eigentlich hätte der Klub nach dem Start der Abriss-Arbeiten vorübergehend in der Nähe eine neue sportliche Heimat finden sollen. Im ungleich kleineren Stadion an der Nordostseite des Jahn-Sportparks wollten Verein und Senat gemeinsam die nötigen Voraussetzungen für den Spielbetrieb in der EFL schaffen.



Das gilt nun für das stattdessen zur neuen Heimspielstätte auserkorene Preussenstadion in Lankwitz im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. "Wir haben noch einiges vor uns, aber wir werden das gemeinsam meistern", erklären die Verantwortlichen der Thunder in ihrer Pressemitteilung. Rund 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer finden im neuen Stadion der Thunder Platz.



Rund zweieinhalb Monate haben die nun Zeit, um ihr neues Stadion für ihre Heimspiele aufzubereiten. Am 25. Mai absolvieren die Thunder gegen die München Ravens ihr erstes Heimspiel der neuen EFL-Saison.

