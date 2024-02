Fußball-Bundesliga Nach Führung: Union Berlin gibt Heimsieg gegen Heidenheim aus der Hand Stand: 24.02.2024 17:26 Uhr

Im Stadion An der Alten Försterei hat der 1. FC Union gegen Heidenheim nicht gewonnen. Im entscheidenden Moment standen die Köpenicker defensiv nicht gut und kassierten den Ausgleich.

Der 1. FC Union hat sein Heimspiel gegen Heidenheim nicht gewonnen. Das umkämpfte Spiel endete mit einem 2:2 (2:1). Damit bleiben die Eisernen unter Nenad Bjelica zuhause ungeschlagen.

Schlechter Start für Union

Im Duell der beiden laufstärksten Mannschaften der Liga zeichnete sich bereits in den ersten 30 Sekunden ab, welches Spiel die Zuschauer in der Alten Försterei erwarten würde. Der Ball war selten auf dem Boden und viel in der Luft. Beide Teams gingen mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe. Seine Mannschaft solle versuchen, den Ballbesitz zu übernehmen, hatte Nenad Bjelica auf der Spieltagspressekonferenz angekündigt.



Damit taten sich seine Unioner anfangs schwer. Die Konsequenz war der frühe Rückstand nach drei Minuten. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld versuchte Innenverteidiger Kevon Vogt per Kopf einen hohen Ball klären, legte ihn damit aber in den Lauf des Heidenheimers Nikola Dovedan, der vor Frederik Rönnow eiskalt blieb und zur Führung einschob. Ein schlechter Start für Union, die danach automatisch den Ballbesitz hatten: Heidenheim setzte nun auf Konter

Union spielt viele Fehlpässe

Im Ballbesitz offenbarten sich bei Union in der Folge altbekannte Probleme. Heidenheims tiefstehende Abwehr verhinderte Tiefenläufe und Pässe hinter die Kette. Im Kurzpassspiel in der gegnerischen Hälfte blieben die Eisernen zu ungenau und erlaubten sich zu viele Fehlpässe. In der 19. Minute stand Robin Gosens bei seinem Abschluss neben das Tor zwar knapp im Abseits, in der Entstehung zeigten die Unioner aber, wie es gehen könnte.



Benedict Hollerbach verlagerte das Spiel mit einem scharfen Ball auf die rechte Seite, von wo Josip Juranovic flach vor das Tor flankte. Zu selten gelang es den Berlinern, ihre Angriffe so schnörkellos auszuspielen wie die diesen. Bis zur 30. Minute ergaben sich mehrfach vielversprechende Situationen, in denen Spieler wie Robin Gosens und Rani Khedira den Moment für den Pass vergehen ließen (25. Minute/27. Minute) oder wie Brenden Aaronson nach gutem Dribbling verpassten zu schießen (30.).

Union dreht das Spiel in zwei Minuten

Die beste Union-Gelegenheit entstand dann folgerichtig nach einem ruhenden Ball. Danilho Doekhi köpfte in der 32. Minute nach einer scharfen Juranovic-Ecke nur Zentimeter neben das Tor. Für gute Gelegenheiten aus dem Spiel trafen die Eisernen weiterhin zu oft die falschen Entscheidungen. In der 43. Minute war es dann ein eigentlich missglückter Freistoß von Juranovic, der Gosens vor die Füße fiel. Der Nationalspieler nutzte die Gelegenheit und schoss den Ball mit der linken Pike ins linke untere Eck. Das 1:1 war zu diesem Zeitpunkt trotz der spielerischen Probleme im letzten Drittel verdient.



Vor der Pause sollte es für Heidenheim noch schlimmer kommen: Der aufmerksame Gosens gewann im Mittelfeld den Ball und spielte Andras Schäfer an. Sein Distanzschuss prallte von Aaronsons Rücken ins Heidenheimer Tor. Zwei Minuten und sechs Sekunden nach dem Ausgleich erzielten die Unioner die Führung.

Union überlässt Heidenheim den Ball

Mit der Führung im Rücken zogen sich die Köpenicker nach der Pause etwas zurück. Die schnellen Hollerbach und Aaronson hatten so mehr Platz für ihre Tiefenläufe. Angetrieben vom unermüdlichen Andras Schäfer kam Union immer wieder gefährlich in die Heidenheimer Hälfte. Klaren Chancen ergaben sich dabei aber nicht.



So konnte Heidenheim mit Körperlichkeit und Härte zurück ins Spiel finden und war spätestens ab der 55. Minute die etwas bessere Mannschaft. Ein Kopfball des gebürtigen Jüterbogers Tim Kleindienst in der 62. Minute hätte den Gästen von der Ostalb um ein Haar den Ausgleich beschert.



Besser machte es dann Jan-Niklas Beste in der 70. Minute. Nach einem Standard stand Union zu offensiv und mit schlechter Restverteidigung. Ein langer Ball in die Spitze reichte, um die gesamte Abwehr auszuhebeln. Beste lupfte den Ball am Ende des Angriffs mühelos über Rönnow zum Ausgleich.

Union gelingt keine Schlussoffensive

In der 73. Minute läutete dann Lucas Tousart die Schlussoffensive ein. Nach einer Flanke des eingewechselten Christopher Trimmel köpfte er nur knapp über das Heidenheimer Tor. Heidenheim versuchte durch eine harte Gangart Unions Versuche, noch ein Tor zu erzielen, zu unterbinden. Insbesondere der ehemalige Unioner Lennard Maloney warf sich mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe.



Selbst fünf Minuten Nachspielzeit reichten den Eisernen nicht mehr aus, um sich noch klare Chancen zu erspielen.

Das Spiel im Liveticker

