Nach Feuerzeugwurf aus Union-Block Nach Feuerzeugwurf aus Union-Block: VfL Bochum legt Protest gegen Spielwertung ein Stand: 16.12.2024 16:24 Uhr

Der VfL Bochum hat fristgerecht Einspruch gegen die Wertung des Bundesligaspiels bei Union Berlin (1:1) eingelegt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagnachmittag mit.



Beim Spiel des Tabellenletzten im an der Alten Försterei am vergangenen Samstag war VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug aus dem Union-Block am Kopf getroffen worden und hatte nicht weiterspielen können. Die Partie war für mehr als 25 Minuten unterbrochen. Da Bochum zum Zeitpunkt der Spielfortsetzung sein Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, ging Stürmer Philipp Hofmann kurzzeitig ins Tor. Beide Teams einigten sich daraufhin, den Ball hin- und herzuspielen, bis der Schiedsrichter Martin Petersen die Partie abpfiff.

Über den Einspruch muss nun das DFB-Sportgericht entscheiden. In einem ersten Schritt werden Stellungnahmen der Beteiligten angefordert. Unabhängig vom Einspruch hat der DFB-Kontrollausschuss wegen des Feuerzeug-Wurfs ein Ermittlungsverfahren gegen Union Berlin eingeleitet.



Den Berlinern drohen neben einer Niederlage am "Grünen Tisch" auch Sanktionen - etwa eine Geldstrafe sowie ein Teil- oder Komplettausschluss von Fans.

Sendung: Der Tag, 16.12.2024, 18:00 Uhr