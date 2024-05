Nach Elfmeter-Krimi Nach Elfmeter-Krimi: Hertha BSC schlägt Union und ist Berlin-Pokalsieger der A-Junioren Stand: 08.05.2024 21:37 Uhr

Derby- und Pokal-Sieg für den Nachwuchs von Hertha BSC: Am Mittwochabend hat sich die U19 der Herthaner im Finale des Berlin-Pokals im Elfmeterschießen mit 5:4 (1:1, 0:0) gegen den 1. FC Union durchgesetzt.



Die 1.250 Zuschauer sahen im Poststadion eine intensive und ausgeglichene Partie, in der Hertha - gerade in der ersten Hälfte - etwas mehr Druck machte, die eiserne Defensive aber lange Zeit auch nicht vor unlösbare Aufgaben stellte. Die Köpenicker setzten dagegen immer wieder Nadelstiche: Sowohl in der 5. als auch in der 47. Minute war es Levis Prince Asanji - in dieser Spielzeit Unions Top-Scorer - der aussichtsreiche Chancen ungenutzt ließ.

Rölke bringt Hertha in Führung - Engelbreth gleicht in letzter Minute aus

Das erste Tor des Abends gelang Herthas Top-Torjäger Oliver Rölke, der in der 78. Minute die 1:0-Führung für das Team von Trainer Oliver Reiß markierte.



Die Blau-Weißen sahen schon wie die sicheren Sieger aus, doch dann zeigte Schiedsrichter Ahmad Chahrour in der fünften Minute der Nachspielzeit auf den Punkt. Unions Kapitän Noah Engelbreth übernahm die Verantwortung und traf zum 1:1-Ausgleich (90. +6).



Anschließend ging es direkt ins Elfmeterschießen, um den neuen Pokalsieger zu ermitteln: Beide Mannschaften zeigten Nerven, Union verschoss vier Mal, Hertha nur drei Mal - und gewann den Elfmeter-Krimi letztlich mit 5:4.

Drei weitere Junioren-Endspiele an Himmelfahrt

Am Donnerstag (9. Mai) werden auch in den Altersklassen U13, U15 und U17 die neuen Berliner Pokalsieger ausgespielt - ebenfalls im Poststadion.



Den Auftakt machen um 9:30 Uhr die D-Junioren vom 1. FC Union Berlin, die auf Tennis Borussia treffen. Im Anschluss kommt es gleich zwei Mal zum Duell Hertha BSC gegen SV Empor: Um 12 Uhr bei den C-Junioren und zum Abschluss des Fußball-Feiertages in Moabit um 14:30 Uhr bei den B-Junioren.

