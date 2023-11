Pokal-Viertelfinale ausgelost Machbare Aufgaben für die BR Volleys und den SC Potsdam Stand: 06.11.2023 19:49 Uhr

Auf die Volleyball-Bundesligisten BR Volleys und SC Potsdam warten im Viertelfinale des DVV-Pokals machbare Aufgaben. Wie die Auslosung am Montagabend ergab, spielen die BR Volleys beim Zweitligisten Gotha. Zwar wurde die Kugel der Berliner zuerst gezogen, weil der Gegner unterklassig ist, bekommen die Thüringer aber das Heimrecht zugesprochen.



Die Berliner, die als Titelverteidiger im Wettbewerb sind, hatten zum Auftakt gleich ein schweres Los. Im Klassiker gegen den VfB Friedrichshafen konnten sie sich im Achtelfinale am Samstag aber knapp mit 3:2 durchsetzen. Bereits ausgeschieden sind dagegen die Netzhoppers. Sie unterlagen Berlins kommendem Gegner Gotha klar mit 0:3.

BR Volleys siegen spektakulär, Netzhoppers erleben Debakel Die BR Volleys haben die nächste Auflage des deutschen Volleyball-Klassikers gewonnen. Mit 3:2 setzten sie sich am Samstag in einem sehr engen und von vielen Highlights geprägten Spiel beim VfB Friedrichshafen durch. Von Jakob Lobachmehr

Viertelfinals finden noch im November statt

Im Wettbewerb der Frauen empfängt der SC Potsdam im Viertelfinale den VC Wiesbaden. Die Finalistinnen der Vorsaison hatten am Samstagabend ihr Achtelfinalspiel beim Bundesliga-Konkurrenten VC Neuwied glatt mit 3:0 gewonnen.



Die Viertelfinals der Männer finden am 18. und 19. November statt. Bei den Frauen wird die Runde der letzten Acht am 22. November ausgetragen. Am 3. März findet das Finale von Männern und Frauen in Mannheim statt.

