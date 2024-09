Luftschiffhafen Potsdam Luftschiffhafen Potsdam: Olympia-und Paralympics-Sieger treten bei "Inklusiv gewinnt" zusammen an Stand: 13.09.2024 11:56 Uhr

Bei der zweiten Auflage von "Inklusiv Gewinnt" treten in Potsdam am Luftschiffhafen wieder beeinträchtige und nicht-beeinträchtigte Athleten gegeneinander an. Das Event steht im Zeichen der Inklusion – deswegen geht es auch um sportlichen Ehrgeiz.

Noch ist der Potsdamer Luftschiffhafen nicht ganz bereit für das Ereignis, das hier am Wochenende stattfindet. Schließlich wird dort das Thema Barrierefreiheit eine entscheidende Rolle spielen. Die Potsdamer Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Tina Denninger, läuft über die Anlagen und stößt dabei auf Probleme wie die mit Rollstühlen schlecht befahrbare Wiese oder eine zu hohe Kante im Parkhaus.



"Das ist natürlich wirklich undankbar, weil viele Menschen mit Behinderung mit dem Auto anreisen werden", sagt Denninger. Doch sie zeigt sich sicher: "Wir werden das lösen können."

Jede und jeder gehört dazu

Bis Sonntag muss der Luftschiffhafen fertig hergerichtet sein. Dann öffnen sich ab 10 Uhr die Tore für die zweite Auflage von "Inklusiv Gewinnt". Das Mulit-Sportevent steh im Zeichen der Inklusion: Jede und jeder gehört dazu und kann mitmachen. Olympische, paralympische und Special-Olympics-Athletinnen und -Athleten treten in vier Sportarten gegeneinander an – und in Staffeln miteinander.



Eingebettet ist das Event in ein Familienfest mit Bühnenprogramm. Wer Lust hat, kann vorbeikommen, der Eintritt ist kostenlos.



"Letztes Jahr ist es bei der Premiere hier in Potsdam schon sehr gut angekommen. Es hat vor allem den Athleten auch sehr viel Freude gemacht", sagt Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt. Sie ist mit der nach ihr benannten Stiftung eine der Hauptfördererinnen des Events.

Besonderer Wettkampfmodus

Damit die Leistung der Athleten in den Wettkämpfen direkt und fair miteinander vergleichbar sind, gibt es einen speziellen Modus. Um den unterschiedlichen Beeinträchtigungen gerecht zu werden, starten beispielsweise beim Schwimmen die langsamsten Athleten zuerst und bekommen so einen zeitlichen Vorsprung.



Damit ist gewährleistet, dass am Ende tatsächlich die Person gewinnt, die als erster über die Ziellinie schwimmt. "So kann ich als Mensch mit Behinderung auch mal meine Stärken zeigen und nicht immer nur meine Schwächen", lobt Special-Olympics-Athlet Marcel den Modus.

Wettkämpfe mit außergewöhnlichen Geschichten

In insgesamt vier Sportarten treten die Athleten am Sonntag gegeneinander an: Leichtathletik, Kanu, Sitzvolleyball und Schwimmen. Mit dabei sind auch zahlreiche Teilnehmer des deutschen Olympia- und Paralympics-Teams aus Paris.



"Das ist eine tolle Veranstaltung. Es geht darum, dass keiner von der Gesellschaft ausgeschlossen wird", sagt der Kanute und dreifache Olympiasieger Sebastian Brendel. "Da gehört Sport natürlich dazu."



Der 36-Jährige Brandenburger wird im Wettbewerb unter anderem gegen den Sepecial-Olympics-Athleten Sebatian Gierke antreten. Beide verbindet eine außergewöhnliche Geschichte: Nach den Olympischen Spielen von Tokio schenkte Brendel ihm sein Boot. "Wir kommen beide aus Schwedt. Da wird viel Wert auf Inklusion gelegt und in den kleinen Vereinen ist es nicht immer einfach, gutes Material zu bekommen", sagt er.



Teilnehmen an den Wettkämpfen werden außerdem weitere prominente Athletinnen und Athleten, wie zum Beispiel die Paraylmpics-Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen, Elena Semechin und die Triathlon-Olympiasiegerin Laura Lindemann.

Programm für Familien

Ab 10 Uhr ist über den gesamten Tag hinweg ein Familienfest geplant. Aktionsstände sollen die Gäste zum Mitmachen und Ausprobieren einladen. Zentraler Anlaufpunkt soll dabei die Showbühne sein, wo Live-Musik, Tanzvorstellungen sowie Interviews mit Top-Athleten auf dem Programm stehen.



Außerdem sind Mitmach-Stationen wie eine Kletterwand, Bewegungsparcours, Hüpfburg, Hockey, Bastelstation oder Streetball geplant. Jede und jeder kann mitmachen.

Die Höhepunkte von "Inklusiv Gewinnt" zeigt das rbb Fernsehen am Sonntag ab 18:05 Uhr in einer Sondersendung.

