Leichtathletik-Event am Sonntag Leichtathletik-Event am Sonntag: Bereits 35.000 Karten für das Istaf in Berlin verkauft

Für das internationale Leichtathletik-Meeting Istaf am Sonntag im Berliner Olympiastadion sind bislang 35.000 Karten verkauft worden. Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Das sind bereits einige mehr als im letzen Jahr zu dem Leichtathletik-Fest kamen. Man hoffe auf nun 40.000 Zuschauer, hieß es.



Das Event wird am Sonntag ab 12:55 Uhr im Livestream auf rbb|24 übertragen.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Am Start sind fünf Olympiasieger und insgesamt 13 Medaillengewinner von Paris - unter ihnen auch die Berliner Sprinterin Gina Lückenkemper, die mit der 4x100-Meter-Staffel überraschend Bronze gewonnen hatte. Neben ihr starten beim Istaf auch die Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye, der Silbermedaillengewinner im Zehnkampf Leo Neugebauer, Speerwerfer Julian Weber und Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause. Zu den internationalen Stars zählt etwa Hürden-Olympiasieger Grant Holloway aus den USA.



Ihren Start abgesagt hat dagegen Weitspringerin Malaika Mihambo. Sie hatte nach einer Corona-Infektion in Paris zwar Silber geholt, nun aber ihre Saison vorzeitig beendet. Mihambo will in Berlin aber vor Ort sein und Autogramme geben.

