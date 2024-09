Laver Cup in Berlin Laver Cup in Berlin: Zverev misslingt Revanche gegen Fritz, Team Europe liegt hinten Stand: 21.09.2024 21:35 Uhr

Immer wieder Taylor Fritz: Der beste deutsche Tennisspieler, Alexander Zverev, hat auch das schnelle Wiedersehen mit dem US-Amerikaner beim Laver Cup in Berlin verloren.



Mit dem 4:6, 5:7 im zweiten Aufeinandertreffen binnen weniger Stunden versäumte es der Hamburger, sein Team Europe mit 6:4 in Führung zu bringen. Am Freitag hatte der Weltranglistenzweite bereits im Doppel mit der Nummer drei Carlos Alcaraz (Spanien) gegen Fritz und Ben Shelton verloren.

Auch Medwedew unterlegen, Alcaraz souverän

Zverev hatte erst vor gut zwei Wochen im Viertelfinale der US Open eine schmerzhafte Niederlage gegen Lokalmatador Fritz kassiert, der sich allmählich zu einer Art Angstgegner entwickelt. Beim Show-Turnier in der Arena am Ostbahnhof war es für den Deutschen nun das erste Spiel in der Einzelkonkurrenz.



Insgesamt war es das vierte Einzel-Aufeinandertreffen im Kalenderjahr zwischen dem Hamburger und Fritz. Auch in Wimbledon war er am Amerikaner gescheitert. Nur bei seinem Turnier-Sieg in Rom hatte Zverev einen Erfolg eingefahren.



Bereits am Samstagnachmittag hatte der spanische Superstar Alcaraz den US-Amerikaner Shelton mit 6:4 und 6:4 besiegt und gegen die Weltauswahl ausgeglichen (4:4), die nach dem Sieg von Frances Tiafoe (USA) über Daniil Medwedew (3:6, 6:4, 10:5) in Führung

gegangen war. Das Doppel am Abend bestreiten Casper Ruud (Norwegen) mit Stefanos Tsitsipas (Griechenland) gegen Shelton und Alejandro Tabilo (Chile).



Entscheidung am Sonntag

Täglich werden bei dem Showturnier drei Einzel sowie ein Doppel gespielt. Jeder Profi kann zwei Einzel-Spiele absolvieren. Die Drei-Satz-Matches gehen gestaffelt in die Gesamtwertung ein: Ein Sieg am Samstag gibt zwei Punkte, am Sonntag drei - für den Gesamtsieg werden 13 Punkte benötigt.



Der von Roger Federer mitorganisierte Laver Cup wird zum siebten Mal ausgetragen und findet erstmals in Deutschland statt. Die ersten vier Duelle hatte Europa gewonnen, zuletzt war die Weltauswahl zweimal siegreich. Am Sonntag stehen insgesamt drei weitere Einzel

und ein Doppel auf dem Spielplan.

Sendung: rbb24, 21.09.2024, 21:45 Uhr