Volleyball-Bundesliga Laura Emonts verlässt den SC Potsdam Stand: 16.08.2023 14:04 Uhr

Laura Emonts verlässt den Volleyball-Bundesligisten SC Potsdam. In einer Mitteilung des Klubs vom Mittwoch wurde dieser Schritt mit "Uneinigkeit über getroffene Absprachen" begründet. "Jeder weiß, dass ich meine Karriere am liebsten beim SC Potsdam beendet hätte. Doch jetzt kommt es anders", wird Emonts darin zitiert.



Auch SCP-Manager Eugen Benzel kommt zu Wort: "Es bringt für beide Seiten nichts, zu Beginn einer Saison einen Streit vom Zaun zu brechen. Daher lassen wir Laura Emonts schweren Herzens ziehen. Wir bedauern das sehr. Denn sie ist eine großartige Spielerin, mit der wir in den letzten Jahren Fantastisches erreicht und erlebt haben. Wir wünschen Laura für die Zukunft alles Gute."

Seit 2019 in Potsdam

Die 32-jährige Diagonalangreiferin trug das Trikot das SC Potsdam seit 2019 und erreichte mit den Brandenburgerinnen zuletzt zweimal nacheinander das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Dort unterlag der SCP jeweils gegen den MTV Stuttgart.



Noch im Mai hatte Emonts ihren Vertrag eigentlich verlängert. Über die Details der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart. Wo Emonts ihre Karriere fortsetzt, ist noch unklar.

