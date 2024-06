Ladies Open Ladies Open: Favoritin Coco Gauff verpasst Tennis-Finale in Berlin Stand: 23.06.2024 13:05 Uhr

Die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff hat das Finale der Ladies Open in Berlin und damit auch ihren ersten Tennis-Titel auf Rasen verpasst. Die amerikanische Grand-Slam-Turniersiegerin musste sich im verspäteten Halbfinale am Sonntag Landsfrau Jessica Pegula mit 5:7, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Wegen Regens war Partie unterbrochen worden

Wegen Regens war die Partie am Samstagabend im Tiebreak unterbrochen worden. Pegula, Nummer fünf der Welt, trifft im Finale am Nachmittag auf die Russin Anna Kalinskaja.



Das WTA-500-Turnier im Grunewald ist mit rund 920.000 US-Dollar dotiert und dient den Spielerinnen als Vorbereitung auf den am 1. Juli beginnenden Klassiker in Wimbledon. Deutschlands Tennis-Hoffnungen Angelique Kerber und Jule Niemeier waren in der ersten Runde ausgeschieden.



Sendung: rbb24 Abendschau, 23.06.24, 19:30 Uhr