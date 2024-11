Deutliche Niederlage gegen Bayern Kein zweites Euroleague-Wunder: Alba geht in München bei den Bayern unter Stand: 14.11.2024 22:41 Uhr

Alba Berlin hat in der Basketball-Euroleague eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Nur zwei Tage nach dem sensationellen Sieg gegen Mailand unterlagen die Albatrosse am Donnerstagabend mit 86:115 (42:62) bei Bayern München.



Die Berliner konnten dabei nur rund ein Viertel mithalten, schon zur Halbzeit lag der Deutsche Meister deutlich in Führung. Bester Werfer der Partie war Carsen Edwars mit 25 Punkten, aufseiten von Alba Berlin zeichnete sich Matteo Spagnolo als Topscorer aus, ihm gelangen 23 Punkte.

Edwards und Booker brillieren, Alba fehlt die Kraft

Die weiterhin ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez konnte gegen konzentrierte und in weitgehender Bestbesetzung spielende Münchener zumindest ein Viertel lang gut mithalten. Mit dem Schwung des Sieges gegen Mailand im Rücken erkämpfte sich Alba Ende des ersten Viertels sogar eine Führung in der Münchener SAP-Arena (24:23). Ein kurzer Glücksmoment, der sich nicht wiederholen sollte. Mit einem 9:0-Lauf Mitte im zweiten Viertel zogen die Bayern davon, anschließend verließen Alba die Kräfte.



Während die Münchener um ihre wertvollsten Spieler Carsen Edwards und Devin Booker im zweiten und dritten Viertel zu Hochform aufliefen und sich dabei auch noch Ruhepausen gönnen konnten, musste Alba seine wenigen noch fitten Stars fast durchgehend spielen lassen. Das dritte Viertel beendeten die Bayern fast schon symbolhaft mit einem Buzzer Beater aus der eigenen Hälfte. 56:96 stand es so vor dem Schlussviertel.

Höchster Europapokal-Niederlage entgangen

Alba war plötzlich sogar auf einer Art negativer Rekordjagd unterwegs: Die bislang höchste Europapokal-Niederlage kassierte Alba im November 2008 bei Tau Vitoria, damals unterlag man mit 41 Punkten Abstand. Das immerhin blieb heute erspart. Die Bayern verschonten die Berliner und schalteten im Letzten Viertel einen Gang zurück.



So konnte das Team von Trainer Israel Gonzalez den Rückstand noch ein wenig verkürzen, am Ende unterlagen die müden Albatrosse aber verdient mit 29 Punkten Rückstand. Damit bleiben die Berliner auf dem letzten Tabellenplatz in der Euroleague.

