Kaufoption gezogen Kaufoption gezogen: Union gibt Leweling an Stuttgart ab

Der 1. FC Union Berlin hat Offensivspieler Jamie Leweling dauerhaft an den VfB Stuttgart abgegeben. Wie die Köpenicker einen Tag nach der Bundesliga-Rettung am Sonntag mitteilten, zog der Vizemeister aus Schwaben eine entsprechende Kaufoption, die dem Vernehmen nach fünf Millionen Euro betragen soll.



Der 23-Jährige war im Sommer 2022 zu den Eisernen gewechselt und ein Jahr später an den VfB verliehen worden, für den er in dieser Saison in jedem Spiel auf dem Rasen stand.

25 Einsätze für Union

"Obwohl die Zeit beim 1. FC Union Berlin recht kurz war, durfte ich in dieser, eine besondere Saison des Vereins miterleben. Dafür bin ich sehr dankbar, freue mich jetzt allerdings noch viel mehr auf eine zwar bekannte, aber auch neue Herausforderung", äußerte Leweling in einer Vereinsmitteilung.



Insgesamt 25 Mal spielte Leweling für Union, meist kam er jedoch nur als Einwechselspieler zum Einsatz. "Jamie stellte sich seiner Herausforderung und konnte seine Zeit beim VfB Stuttgart bestens nutzen. Daher ist es folgerichtig, dass er und der VfB diesen Weg weitergehen wollen", sagte Unions Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.

