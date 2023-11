Eisbären Berlin Kapitän Wissmann fehlt bis zu zwei Monate - weitere Spieler müssen pausieren Stand: 22.11.2023 17:15 Uhr

Die Eisbären Berlin müssen in den kommenden Wochen auf mehrere Spieler in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verzichten. So wird Kapitän Kai Wissmann nach einer Muskelverletzung bis zu acht Wochen ausfallen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.



Zudem stehen die Stürmer Blaine Byron, Eric Hördler und Manuel Wiederer nicht zur Verfügung. Byron wird nach einer Bänderverletzung ebenfalls rund acht Wochen fehlen, Hördler muss nach einer leichten Schädelprellung vorerst pausieren. Zumindest am kommenden Wochenende fällt Wiederer aus, bei Ty Ronning entscheidet sich ein Einsatz kurzfristig.

Heimspiel gegen Düsseldorf am Freitag

Die Eisbären empfangen am Freitag (19:30 Uhr) die Düsseldorfer EG, zwei Tage später die Iserlohn Roosters. Um die Ausfälle ein wenig aufzufangen, lizenziert der DEL-Tabellenführer seinen Nachwuchsstürmer Clemens Sager. Der 17 Jahre alte Angreifer hat in der Nachwuchsliga in bisher 18 Spielen sieben Tore erzielt und weitere sieben Treffer aufgelegt.

