Ein Saisonziel schon erreicht Joker Krauß schießt Spitzenreiter Cottbus zum Sieg gegen Verl Stand: 16.02.2025 19:18 Uhr

In einem chancenreichen Spiel war es am Ende ein Joker, der Energie Cottbus den Sieg gegen Verl bescherte. Damit hält die Erfolgssträhne der Lausitzer an und sie können ein wichtiges Saisonziel von der Liste streichen.

Energie Cottbus hat die magische Grenze von 45 Punkten überschritten und festigt die Tabellenspitze

Viele Chancen auf beiden Seiten, Verl mit mehr Ballbesitz

Joker Maximilian Krauß kommt zur Pause und schießt Cottbus zum Sieg

Fußball-Drittligist Energie Cottbus ist weiter kaum zu stoppen. Am Sonntag setzten sich die Lausitzer vor 10.439 Zuschauern im heimischen Leag Energie Stadion mit 1:0 (0:0) gegen den SC Verl durch und sind damit seit elf Ligaspielen ungeschlagen. Den Treffer des Tages erzielte der eingewechselte Maximilian Krauß in der 59. Minute.



Der FCE festigte durch den Sieg seine Tabellenführung und überschritt zudem die Grenze von 45 Punkten. Diese hatte das Team sich selbst als Saisonziel auferlegt, um sicher den Klassenerhalt zu schaffen.

Der Spielverlauf

Zum wichtigsten Cottbuser Verteidiger wurde in der Anfangsphase der schlechte Rasen im Leag Energie Stadion. In der 7. Minute war Verls Berkan Taz frei durch und hatte nur noch Energie-Keeper Elias Bethke zu schlagen. Gerade als er schießen wollte, versprang ihm der Ball jedoch durch einen Hügel im Lausitzer Acker und trudelte ins Toraus.



Danach überließ der Tabellenführer den Gästen zwar viel den Ball, kam aber immer wieder in gefährliche Umschaltmomente und hatte gute Chancen. Die beiden besten in der ersten Hälfte hatte Lucas Copado. Erst versuchte er es mit dem Rücken zum Tor stehend kunstvoll mit der Hacke, Gäste-Torhüter Philipp Schulz reagierte jedoch blitzschnell auf der Linie (16.). Später wählte Copado aus halbrechter Position die etwas rabiatere Abschlussvariante und zimmerte den Ball an die Latte (30.).



Kurz vor der Pause konnte sich dann Energies gewohnt starker Torhüter Bethke noch einmal auszeichnen: Im Eins-gegen-eins mit Verls Stürmer Dominik Steczyk behielt er die Nerven, machte sich groß und wehrte den Schuss mit dem linken Arm ab (41.).

Zurück aus den Kabinen brachte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz Flügelstürmer Maximilian Krauß in die Partie, um für noch mehr offensive Akzente zu sorgen. Und der Joker stach in der 59. Minute: Krauß lief einen Konter über die linke Seite, legte den Ball an einem Verteidiger vorbei und zog ab. Sein Schuss wurde noch abgefälscht und flog dadurch unhaltbar zur Führung ins Netz.



Zwar traf kurz darauf auf der Gegenseite Taz zum vermeintlichen Ausgleich, jubelte jedoch nur kurz, nachdem er die erhobene Fahne des Linienrichters erblickte, der auf Abseits entschied (63.). Im Anschluss stand die Cottbuser Defensive lange souverän und verteidigte die Führung, kam in der spannenden Schlussphase dann aber doch noch das ein oder andere Mal ins Schwimmen. Es blieb jedoch beim 1:0.

Was war denn da los?

Großen Jubel gab es bereits vor dem Anpfiff, denn auf dem Rasen vollzog Vereinspräsident Sebastian Lemke die Ehrung von Energies Fußballer des Jahres 2024. Die Fans waren zur Abstimmung aufgerufen worden und hatten ihren souveränen Schlussmann Elias Bethke zum Sieger auserkoren. Eine verdiente Wahl, wenn man sich zurückerinnert, wie oft der 21-Jährige seinem Team mit Glanzparaden die Punkte sicherte. Zweiter wurde Toptorjäger Timmy Thiele, Dritter Flügelflitzer Maximilian Krauß.

Cottbus Spieler des Jahres

Spieler des Tages

Auch wenn es vor der Partie nur für Platz drei reichte: Danach gehört Maximilian Krauß auf jeden Fall die Auszeichnung als Spieler des Tages. Schließlich war es sein Treffer in der 59. Minute, der den Lausitzern den Sieg bescherte - und das wie schon zuletzt gegen Wiesbaden als Joker. Bei der hohen offensiven Qualität des Außenspielers überrascht es ein wenig, dass er nicht von Beginn an ran darf.



Doch Trainer Wollitz hatte nach dem Abpfiff am Magenta-Mikrofon eine klare Erklärung: "Es ist nicht so einfach. Spieler wollen beginnen, aber ich versuche der Mannschaft zu vermitteln: Wenn wir nicht in gewissen Momenten von der Bank Veränderung bringen können und stattdessen alles gleich reinwerfen, dann würden wir nicht dort stehen, wo wir jetzt stehen."

Die Stimmen zum Spiel

Claus-Dieter Wollitz (Trainer Energie Cottbus): "Im nächsten Spiel beim VfB Stuttgart haben wir die Möglichkeit, über die 50-Punkte-Marke zu kommen. Und das ist unser nächstes Ziel. Warum sollen wir jetzt etwas raushauen, was wir am Ende vielleicht gar nicht halten können. [...] Alle anderen können träumen, euphorisch sein und alles machen, was sie wollen. Ich sage zu mir und der Mannschaft, dass wir bei uns bleiben sollen. Wir können dankbar sein, nicht unten im Abstiegskampf zu sein."



Maximilian Krauß (Energie Cottbus): "Uns geht es darum, dass wir in jedem Spiel den Zuschauern einen Sieg, Freude und ein Erfolgserlebnis schenken können. Die Leute in der Region definieren sich ja auch ein Stück weit über den Verein. [...] Ich persönlich versuche der Mannschaft, egal in welcher Rolle. Darauf liegt der Fokus."

Der Liveticker zum Nachlesen

Sendung: rbb24 Inforadio, 16.02.2025, 18:15 Uhr