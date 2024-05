Audiostream und Liveticker Jetzt live hören und im Ticker: Union Berlin empfängt den VfL Bochum zum Abstiegskrimi Stand: 05.05.2024 14:41 Uhr

Es geht um viel, wenn der 1. FC Union Berlin an diesem 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga den VfL Bochum zum Heimspiel empfängt. Denn der Sieger der Partie hat schon einmal ein Zwischenziel erreicht: direkt absteigen kann er nicht mehr. Doch auch in die Relegation will möglichst keine der beiden Mannschaften, und deshalb gilt vor allem eines — verlieren verboten.



Statistisch gesehen haben die Gäste dabei einen kleinen Vorteil auf ihrer Seite. Seit drei Spielen haben die Bochumer nicht mehr gegen die Berliner verloren. Unions Heimspiel der vergangenen Spielzeit endete 1:1. Das Hinspiel dieser Saison in Bochum endete mit 3:0 für die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet.

Klassenkampf mit Ex- und womöglich zukünftigem Berliner Die Zukunft des Trainers fraglich, die Formkurve schwankend bis beängstigend. Hinter dem 1. FC Union Berlin stehen derzeit viele Fragezeichen. Mit dem VfL Bochum kommt nun ein Gegner, der ein Ausrufezeichen im Gepäck hat.mehr

Die Niederlage Mitte Dezember galt als erster Rückschritt unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica. Vor dem Rückspiel nun scheint der Stuhl des Kroaten mächtig zu wackeln. Laut Medienberichten ist spätestens im Sommer Schluss für ihn bei Union. Selbst eine sofortige Ablösung noch vor dem Bochum-Spiel soll diskutiert worden sein. Sollte Union nicht gegen Bochum gewinnen, dürften diese Diskussionen neue Fahrt aufnehmen.



Aber auch sonst ist viel drin in dieser Partie. So wird Bochums bester Spieler der Saison, Top-Scorer Kevin Stöger, mit einem Wechsel nach Berlin in Verbindung gebracht. Zudem trifft mit Keven Schlotterbeck ein Ex-Unioner auf seine alte Liebe. Und dann wäre da noch der Ersatztorhüter des VfL, Andreas Luthe. Auch er mit Union-Vergangenheit. Bochumer Blut hingegen fließt durch die Adern von Berlins Abwehrchef Kevin Vogt, der zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr für die VfL-Jugend auflief.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 05.05.2024, 15:15 Uhr