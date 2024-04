Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann Hertha mit einem Sieg über Hannover auf Platz fünf klettern? Stand: 26.04.2024 18:15 Uhr

Streng genommen geht es nicht mehr um sonderlich viel für Hertha BSC. Der Aufstieg ist nur noch theoretisch möglich, der Abstieg längst vermieden. Trotzdem könnte ein Sieg wichtig werden für den Verein.

Wenn es zum Auftakt des 31. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga kommt und Hertha BSC zum Duell gegen Hannover 96 bittet, geht es um nichts anderes als die Zukunft. "In den nächsten Spielen wird sich zeigen, wer bleibt, wer geht und wer vielleicht noch ausgeliehen wird in der nächsten Saison", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai im Vorfeld der Partie.



Und weiter: "Jeder soll sich individuell zeigen. Mein Ziel für diese Saison ist noch, drei Spiele hintereinander zu gewinnen. So eine kleine Serie wäre gut, auch für die Spieler, damit sie die Sommerpause genießen können."

Pal Dardai will zum Endspurt eine Siegesserie Hertha BSC hat den direkten Wiederaufstieg verpasst, will sich im Saisonendspurt aber nicht hängen lassen. Trainer Pal Dardai peilt die nächste Siegesserie an - beginnend mit dem anstehenden Heimspiel am Freitagabend gegen Hannover 96.mehr

Aber auch finanziell könnte sich jeder weitere Sieg positiv auf die Zukunft des immer noch auf jede Einnahme angewiesenen Hauptstadtklubs sein. Schließlich bestimmt unter anderem das finale Abschneiden der Klubs, wieviel Anteil sie an den Erlösen aus der TV-Vermarktung erhalten.



Errechnet wird das im Mittel und über einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren. Weshalb Hertha BSC als ehemaliger Bundesligist und nach aktuellem Stand auch in der kommenden Saison den zweithöchsten Batzen erhalten dürfte in Liga zwei (hinter dem möglichen Absteiger 1. FC Köln). Und trotzdem wäre ein Sieg und damit zumindest der vorläufige Sprung auf Rang fünf in der Tabelle auch für kommende Hertha-Mannschaften ein kleiner Segen.

Die Startaufstellungen

Hertha BSC: Ernst - Kenny, Kempf, Leistner, Zeefuik - Bouchalakis, Klemens - P. Dardai, Maza, Reese - Tabakovic



Hannover 96: Zieler - Neumann, Halstenberg, Arrey-Mbi - Muroya, Kunze, Leopold, Dehm - Schaub - Gindorf, Tresoldi

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 26.02.2024, 22 Uhr