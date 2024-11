Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha mit Sieg gegen Köln die perfekte Woche? Stand: 02.11.2024 20:03 Uhr

Im DFB-Pokal steht Hertha seit Mittwoch überraschend im Achtelfinale. In der Liga verloren die Berliner zuletzt im September - und könnten heute Abend mit einem Sieg gegen Köln auf einen Aufstiegsplatz vorrücken.

Dem Fußball-Zweitligisten Hertha BSC gelangen zuletzt drei Pflichtspielsiege in Folge, darunter der Pokal-Überraschungssieg gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch. Am Samstagabend empfangen die Blau-Weißen den 1. FC Köln zum Topspiel.



"Uns erwartet ein tolles Duell, auf das man sich freuen darf. Wir wollen Vollgas geben und an den gelungenen Pokalabend anknüpfen", sagte Herthas Trainer Cristian Fiél im Vorfeld der Partie.

15.000 Kölner Fans erwartet

Während Hertha mit einem Sieg vorübergehend auf einen Aufstiegsplatz vorrücken könnte, liegt der 1. FC Köln in dieser Spielzeit bislang hinter den Erwartungen zurück. Platz zwölf steht nach zehn Spieltagen für den 1. FC Köln zu Buche.



Das Gästeteam darf sich aber auch im Berliner Olympiastadion einer großen Unterstützung sicher sein. "15.000 Fans werden den 1. FC Köln begleiten — das ist positiv verrückt. Ich wünsche mir wieder den Rückhalt unserer Fans und dass wir Berlin zum Heimspiel machen", sagte Kölns Coach Gerhard Struber.

Herthas Startelf: Ernst - Zeefuik, Dardai, Leistner, Kenny - Karbownik, Sessa, Maza - Scherhant, Niederlechner, Cuisance



Kölns Startelf: Schwäbe - Heintz, Hübers, Pauli - Paqarada, Martel, Huseinbasic, Thielmann - Ljubicic - Maina, Lemperle

Sendung: rbb24, 02.11.2024, 22 Uhr