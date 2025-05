DTM DTM: Auer siegt auf dem Lausitzring Stand: 24.05.2025 16:02 Uhr

Der Österreicher Lucas Auer hat seinen zweiten Saisonsieg in der Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) gefeiert und die Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Im Mercedes siegte der Neffe des früheren Formel-1-Fahrers Gerhard Berger auf dem Lausitzring in Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) souverän vor dem gebürtigen Münchner Maro Engel und Ex-Champion René Rast. Auer war vom ersten Startplatz aus ins dritte Saisonrennen gegangen, an der Spitze hatte er jederzeit die Kontrolle.

Timo Glock verpasste derweil einen erhofften Befreiungsschlag. Der einstige Formel-1-Pilot kam im runderneuerten McLaren nur als 17. ins Ziel, damit landete der Routinier auch im dritten Lauf außerhalb der Punkte.



Eine neue Chance hat Glock am Sonntag. Dort steht vor dem vierten Saisonrennen (13 Uhr/ProSieben) zunächst das Qualifying an.

Sendung: rbb24 Inforadio, 24.05.2025, 18:00 Uhr