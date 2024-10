Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha gegen Heidenheim die Pokal-Überraschung? Stand: 30.10.2024 17:12 Uhr

Hertha auf schwieriger Mission im DFB-Pokal: Mit dem 1. FC Heidenheim empfangen die Berliner einen Bundesligisten und Europapokal-Teilnehmer. Doch auch das Team von Trainer Fiél war zuletzt im Aufwärtstrend.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC empfängt am Mittwochabend (18 Uhr) den Bundesligisten 1. FC Heidenheim in der 2. Runde des DFB-Pokals. Die Blau-Weißen setzten dabei wieder auf das Mittelfeld-Talent Ibrahim Maza. Der 18 Jahre alte Berliner Leistungsträger hatte sich am Wochenende im Liga-Spiel gegen den Karsruher SC eine Prellung am Knie zugezogen, sein Einsatz im DFB-Pokal war fraglich.

Zwei Erfolge in der Liga geben Selbstvertrauen

Seit Jahrzehnten träumt der Hauptstadtkub von einem Pokalfinale im heimischen Olympiastadion. Im Vorjahr schien die Chance groß, doch das 1:3 im Viertelfinale gegen Kaiserslautern zerstörte die Hoffnungen der eigenen Fans.



Nach zwei gewonnenen Liga-Partien können die Berliner mit Selbstvertrauen ins Pokalspiel gehen. Das Team von Trainer Cristian Fiél schlug Eintracht Braunschweig und den Karlsruher SC jeweils mit 3:1.

