Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Gelingt Hertha BSC gegen Schalke der Turnaround?

Hertha BSC empfängt Schalke 04 vor fast ausverkaufter Kulisse im Berliner Olympiastadion. Beide Zweitligisten sind auf einen Sieg angewiesen, um den Abstand zum Tabellenkeller zu erhöhen.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC und der FC Schalke 04 treffen am Samstag, 13 Uhr, zum 100. Mal aufeinander. Beide Traditionsteams haben sich schon aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und müssen aufpassen, dass sie nicht vollends in den Tabellenkeller abrutschen. Hertha steht mit 26 Punkten auf dem 14. Platz, Schalke mit 30 Punkten auf dem 13. Platz.

Worin sich Hertha und Schalke in ihrer Entwicklung ähneln und unterscheiden Am Samstag treffen Hertha BSC und Schalke 04 aufeinander - das Duell der strauchelnden Riesen im Keller der 2. Bundesliga. Die Traditionsvereine haben ihre ganz eigenen Geschichten - in ihrem Absturz aber mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.

Volles Olympiastadion

Das Hinspiel endete 2:2 vor fast 62.000 Fans in der Veltins-Arena. Fürs Rückspiel in Berlin wird mit 70.000 Zuschauern gerechnet. Hertha-Trainer Stefan Leitl kann wieder auf Luca Schuler und Marten Winkler zurückgreifen. Youngster Ibrahim Maza hat eine Einsatzgarantie.



So spielt Hertha: Ernst – Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik, – Klemens, Gechter, Cuisance, Maza, Reese – Schuler



So spielt Schalke: Karius – Bulut, Kalas, M. Kaminski, Donkor – Bachmann, Seguin, Aydin, Karaman, Antwi-Adejei – Ba

Sendung: rbb24 Inforadio, 08.03.2025, 13 Uhr