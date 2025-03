Instandhaltung, Pflege, Sicherheit Instandhaltung, Pflege, Sicherheit: Worauf es beim Radfahren im Frühling zu achten gilt Stand: 21.03.2025 14:59 Uhr

Die Sonne scheint, der Frühling ist da - und das bedeutet für viele Brandenburgerinnen und Berliner auch, dass die Fahrradsaison eingeläutet werden kann. Marian Ahne vom ADFC beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Zweirad.

Worauf kommt es an, wenn man sein Fahrrad wieder aus dem Keller holt?

Wer sein Fahrrad pünktlich zum Frühlingsbeginn wieder fit und frisch machen möchte, sollte zunächst vor allem die Bremsanlagen und Schaltung überprüfen (lassen). "Das ist fast das Wichtigste", sagt Marian Ahne, Referent für Verkehrssicherheit und Prävention beim beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) Landesverband Berlin, im Gespräch mit rbb|24. "Man sollte auch schauen, ob die Mäntel und Schläuche noch halten. Halten sie die Luft? Sind da Splitter drin? Das kann man mit den Augen oder Fingern checken." Und nur solange genug Spannung auf Felgen und Speichen ist, läuft das Rad rund.



Außerdem bietet es sich an, das Fahrrad zu putzen, bevor man wieder in die Pedale tritt.

Wie gelingt die richtige Pflege?

Der Fahrrad-Fachmann empfiehlt einen Lappen und eine Metallbürste für die Kette, "ganz simpel einfach nur Wasser, vielleicht noch mit einem Tropfen Spüli." Denn: "Es braucht nicht viel. Spezielle Reinigungsmittel sind wenn überhaupt nur im Bereich der Bremsen und Bremsscheiben sinnvoll. Ansonsten empfehlen wir für die Ketten nur einen alten Lappen und eine Bürste – keinesfalls einen Kettenreiniger. Denn die Kette soll das Öl ja auch als Schmiermittel halten."

Was zeichnet das perfekte Fahrrad aus?

"Das mag zwar im Auge des Betrachters liegen, aber aus Sicht der Funktionalität würde ich subjektiv behaupten, dass es das perfekte Fahrrad gibt", meint Ahne. "Man kann sich zum Beispiel eine Nabenschaltung holen, wo vorne und hinten Kurbeln sind, mit Wechselblättern. Die laufen ruhiger, muss man sie nicht so häufig reparieren. Dadurch wird die Kette langlebiger, weil sie gerade läuft und keine Gangspuren hat."



Entscheidend sei natürlich, wie viel Geld man für ein Fahrrad ausgeben kann und will. "Nach oben ist dem keine Grenze gesetzt", so Ahne weiter. "Mit einer Acht-, Elf- oder sogar 14-Gang-Nabenschaltung hat man auf jeden Fall mehrere Jahre Ruhe." Darüber hinaus gehe ein Riemenantrieb mit Wartungsarmut und einfachem Handling einher.

Welche Besonderheiten gibt es bei E-Bikes?

Ahne gibt an, selbst kein E-Bike-Fahrer zu sein. Doch er sagt: "Das ist ein Thema für sich. E-Bikes sind viel wartungsintensiver, allein durch die Schnittstellentechnik zum Digitalen hin. Das würde ich also immer mal wieder überprüfen lassen, ob alles läuft. Der Rest ist wie beim klassischen Fahrrad."



Ein Besuch beim örtlichen Fachhändler ist in jedem Fall ratsam, um sicherzustellen, dass man sorgenfrei in den Frühling starten kann.

Last but not least: Safety First

Während die Pflege und Instandhaltung des Zweirads im besten Fall die passive Verkehrssicherheit erhöht, betont Marian Ahne vom ADFC: "Wir empfehlen, sich aktiv vor dem Aufsatteln die Verkehrsregeln nochmal zu verinnerlichen. Berlin ist nicht ungefährlich. Es gibt Bezirke, da könnte man fast behaupten, dass die StVO nicht mehr gilt. Insofern lieber sicher und souverän fahren, immer den Schulterblick machen und den Regeln gewahr sein."