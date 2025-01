Fußball-Bundesliga In allen Belangen schlechter: Union Berlin verliert verdient beim FC St. Pauli Stand: 26.01.2025 19:23 Uhr

Der Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 in der Vorwoche bleibt vorerst ein Strohfeuer. Beim Auswärtsspiel auf St. Pauli verliert der 1. FC Union nach überschaubarer Leistung verdient.

Zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin mit 0:3 (0:1) beim FC St. Pauli verloren. Die Tore für die Hamburger erzielten Morgan Guilavogui (31. und 51. Minute) sowie Danel Sinani (90. +3). Durch die Niederlage tauschen die beiden Klubs die Tabellenplätze. Union liegt nun mit 20 Punkten auf Rang 14 und damit sechs Punkte vor dem Relegationsplatz 16 (Heidenheim) sowie acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz 17 (Kiel).

Der Spielverlauf

Union-Trainer Steffen Baumgart schickte dieselbe Startformation ins Rennen wie vor einer Woche beim 2:1-Sieg über Mainz 05. Auch weil der vermeintliche Abwehrchef Kevin Vogt weiterhin verletzt passen musste. Doch während gegen Mainz gleich zwei Treffer innerhalb der ersten fünf Minuten fielen, dauerte es am ausverkauften Hamburger Millerntor bis zur 27. Minute, ehe überhaupt eine Torchance zu verzeichnen war.



Nach Ecke für St. Pauli köpfte Guilavogui jedoch nur an die Latte. Doch die Gastgeber waren nun wach, kamen durch ihren Kapitän Jackson Irvine zwei Minute später zur ersten, herausgespielten Möglichkeit der Partie und erneut zwei Minuten später zum Führungstreffer. Nach schönem Steckpass ließ Guilavogui Unions Torhüter Alexander Schwolow mit einem harten Schuss in den Winkel keine Abwehrchance. Die einzige Union-Chance der ersten Halbzeit verbuchte kurz darauf Benedict Hollerbach, dessen Versuch jedoch letztlich zu harmlos war und zur Ecke abgewehrt werden konnte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel (Laszlo Benes für Andras Schäfer) und mit der zweiten Berliner Chance des Abends. Doch der Versuch des erneut glücklos agierenden Jordan, der mit Ball in den Strafraum eindringen konnte, wurde im letzten Moment per Grätsche geblockt (49.). In der 51. Minute dann der Nackenschlag für die Berliner. Nach Ballverlust in der Vorwärtsbewegung hieß der Torschütze nach schnellem Umschalten erneut Guilavogui. Sein Schuss aus rund 14 Metern rutschte unter dem Körper von Union-Keeper Schwolow zum 2:0 ins Tor. Union-Trainer Baumgart wechselte offensiv, löste die Dreierkette auf, brachte Yorbe Vertessen und Kevin Volland für Leopold Querfeld und Jordan (60.).



Wirklich konstruktiv wurde es in der Folge allerdings selten. St. Pauli, nach Bayern München immerhin mit den wenigsten Gegentoren der Liga, stand defensiv sicher, traf nach hohem Ballgewinn und abgefälschtem Schuss durch Noah Weißhaupt sogar noch den Pfosten (67.) und in der Nachspielzeit nach Einwurf zum 3:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Sinani.

Die Startaufstellungen

St. Pauli: Vasilj - Ritzka, Wahl, Nemeth - Treu, Sands, Irvine, Saliakas - Weißhaupt, Eggestein, Guilavogui



Union: Schwolow - Diogo Leite, Querfeld, Doekhi - Skov, Kemlein, Haberer, Schäfer, Juranovic - Hollerbach, Jordan

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 26.01.2025, 18:15 Uhr