Hertha BSC Herthas Fabian Reese nach monatelanger Verletzung zurück auf dem Trainingsplatz Stand: 22.10.2024 14:39 Uhr

Die Fans von Hertha BSC dürfen auf ein baldiges Comeback von Fabian Reese hoffen. Der Leistungsträger der vergangenen Saison stand am Dienstagmittag erstmals nach langer Ausfallzeit wieder auf dem Trainingsplatz und absolvierte eine individuelle Einheit.



Gute Nachrichten gab es auch von Stürmer Marten Winkler, der nach dreiwöchiger Verletzungsunterbrechung wieder am Mannschaftstraining teilnahm.

Reese-Comeback im Pokal?

Reese war am 16. Juli im Testspiel bei Energie Cottbus (2:2) grob gefoult worden und hatte sich dabei eine Verletzung von Syndesmose und Innenband zugezogen. Drei Tage später musste er operiert werden und stand dem Zweitligisten seitdem nicht mehr zur Verfügung.

Spiel beim KSC kommt zu früh

Hertha hatte kurz vor Transferschluss Ende August noch reagiert und mit Jon Dagur Thorsteinsson einen Außenspieler verpflichtet. Zudem nimmt Derry Scherhant häufig die Position von Reese auf dem linken Flügel ein.



Eine Rückkehr beim kommenden Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am Samstag kommt für den 26-Jährigen aber vermutlich zu früh. Medienberichten zufolge soll er sich das DFB-Pokal-Heimspiel gegen den Bundesligisten Heidenheim am 30. Oktober als Ziel gesetzt haben. Spätestens im November dürfte der Vorlagengeber dann endgültig auf den Platz zurückkehren.



In der vergangenen Saison stand Reese wettbewerbsübergreifend in 35 Spielen für Hertha auf dem Rasen und hatte dabei 13 Tore und 17 Vorlagen verzeichnet.

