Von Austria Wien Hertha verpflichtet Stürmer Tabakovic

Zweitligist Hertha BSC hat sich kurz nach dem Saisonstart erneut verstärkt. Wie die Berliner am Dienstag mitteilten, wechselt Stürmer Haris Tabakovic von Austria Wien in die Hauptstadt und unterschrieb einen Vertrag bis 2026.



"Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun", sagte Sportdirektor Benjamin Weber zur Verpflichtung des 1,94 Meter großen Schweizers.

Trainer Dardai bekommt gewünschte Verstärkung im Angriff

"Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Klub unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, mich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen", wird der 29-Jährige vom Verein zitiert. In der letzten Saison gelangen ihm in der österreichischen Bundesliga für Austria Wien 17 Tore in 29 Spielen.



Hertha-Trainer Pal Dardai bekommt damit die von ihm gewünschte Verstärkung im Sturm. Dardai hatte nach dem 0:1 bei Fortuna Düsseldorf zum Zweitligaauftakt am Samstag Bedarf im Angriff angemeldet. "Wir brauchen einen Knipser, wir brauchen Tore", sagte er. Hertha hat bereits den ablösefreien Stürmer Smail Prevljak von KAS Eupen geholt, der allerdings noch einen Fitnessrückstand hat.

