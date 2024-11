Achtelfinale Hertha gegen Köln im DFB-Pokal-Achtelfinale terminiert Stand: 06.11.2024 11:10 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Liga-Konkurrenten 1. FC Köln am Mittwoch, dem 4. Dezember an. Die Partie in der Kölner Arena wird um

18 Uhr angepfiffen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte.



Die beiden Mannschaften trafen erst am vergangenen Samstagabend in Berlin in der Liga aufeinander. Hertha musste sich in der Partie knapp mit 0:1 geschlagen geben.



Die Berliner hatten in der zweiten Runde am Mittwoch der letzten Woche im heimischen Olympiastadion den Bundesligisten Heidenheim (2:1) mit einer starken Leistung aus dem Pokal geworfen. Wie immer seit 1985 wird das DFB-Pokalfinale auch in dieser Saison in der Hauptstadt gespielt, am 24. Mai 2025.



