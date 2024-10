Mit 68 gestorben Hertha BSC trauert um Ex-Kapitän Dieter Timme Stand: 25.10.2024 15:04 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC trauert um seinen früheren Kapitän Dieter Timme. Der ehemalige Abwehrspieler starb nach langer Krankheit am Donnerstag im Alter von 68 Jahren, wie die Berliner unter der Berufung auf Timmes Familie mitteilten.



Später auch Hertha-Jugendtrainer

Der Innenverteidiger wechselte in der Jugend zum Hauptstadt-Klub und bestritt später wettbewerbsübergreifend 234 Spiele für die Berliner. Dabei erzielte er 16 Tore. In seiner neunjährigen Hertha-Laufbahn erlebte Timme unter anderem den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale 1981 und den Bundesliga-Aufstieg in der Saison 1981/82 mit.



Nach seiner aktiven Karriere wechselte Timme auf die Trainerseite. In der Jugend-Abteilung der Berliner coachte er unter anderem die späteren Bundesligaspieler Christian Fiedler und Andreas Schmidt und führte die A-Junioren in der Saison 1991/92 erstmalig nach 1968 wieder zu einer Berliner Meisterschaft.



