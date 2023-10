Regionalliga Nordost Hertha BSC II holt Remis und Babelsberg siegt Stand: 06.10.2023 21:50 Uhr

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander hat Hertha BSC II am Freitagabend in der Regionalliga Nordost zumindest mal wieder einen Punkt geholt. Die Berliner trennten sich nach einem spektakulären Auswärtsspiel mit 3:3 (3:1) vom 1. FC Lokomotive Leipzig.



Osman Atilgan brachte die Hausherren früh in Führung (3. Minute), ehe die Herthaner die Partie noch vor dem Halbzeitpfiff durch Tore von Sebastian Paul Weiland (9.), Mustafa Abdullatif (23.) und Myziane Maolida (38.) drehen konnten.



Nach dem Seitenwechsel blieb es eine offene Begegnung, erneut war es Atilgan, der für Lok traf und den Anschluss wiederherstellte (67.). In der 70. Minute gelang Julian Weigel dann tatsächlich noch der Ausgleich zum 3:3 - am Ende mussten beide Teams mit jeweils einem Punkt leben. Die Blau-Weißen belegen nach zehn Spielen mit 15 Punkten den siebten Platz. Lok Leipzig rangiert mit elf Zählern auf dem zwölften Platz.

Babelsberg gewinnt und hält Anschluss an die Tabellenspitze

Der SV Babelsberg 03 setzte sich unterdessen mit 3:0 (1:0) gegen Viktoria Berlin durch. Ilir Qela (45. +4), Daniel Frahn (73.) und Matthias Steinborn (81.) netzten für die Nulldreier, die ihren dritten Sieg in Serie feierten. Die Babelsberger klettern vorerst auf den dritten Platz (19 Punkte) und bleiben dem Spitzen-Duo - dem FC Energie Cottbus und Greifswalder FC - auf den Fersen. Viktoria rutscht mit 16 Zählern auf den sechsten Platz.

