Winter-Vorbereitung Hertha bestreitet erstes Testspiel 2024 gegen Aue Stand: 27.11.2023 16:38 Uhr

Hertha BSC empfängt in der Winter-Vorbereitung den Drittligisten FC Erzgebirge Aue zu einem Testspiel in Berlin. Am Samstag, 6. Januar (14 Uhr) treffen die Teams im Stadion auf dem Wurfplatz, Herthas Amateurstadion, aufeinander. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit.

Drei Tage vorher soll bei den Berlinern das Training nach der Weihnachtspause wieder beginnen. Am Sonntag, 7. Januar reist die Mannschaft von Trainer Pal Dardai dann ins Trainingslager in die Nähe von Alicante (Spanien).



Den Auftakt der Zweitliga-Rückrunde bestreitet Hertha BSC am Sonntag, 21. Januar im Olympiastadion gegen Fortuna Düsseldorf. Die Rheinländer rangieren aktuell auf dem vierten Tabellenplatz.

