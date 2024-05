Handball Handball: VfL Potsdam macht Aufstieg in die 1. Bundesliga vorzeitig perfekt Stand: 04.05.2024 21:42 Uhr

Die Handballer des 1. VfL Potsdam haben den Aufstieg in die Handball-Bundesliga (HBL) perfekt gemacht. Die Brandenburger gewannen am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den TV Großwallstadt deutlich mit 43:28 (21:12). Damit ist das junge Team von Trainer Bob Hanning bei noch drei ausstehenden Spielen nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Beste Potsdamer Werfer waren Josip Simic mit neun und Moritz Sauter mit sieben Toren.

Zweitliga-Toptorjäger Max Beneke kehrt zu Füchsen zurück mehr

Erstmaliger Sprung in die 1. Bundesliga

VfL-Trainer Bob Hanning sprach davon, dass ihn der Aufstieg selbst überrascht habe, obwohl er seine WhatsApp-Gruppe mit den Spielern "Aufstieg 24" genannt habe. "Es ist trotzdem eine unfassbare Sensation, was die jüngste Mannschaft der Liga hier Woche für Woche geleistet hat", sagte Hanning dem rbb.



Die Brandenburger haben somit zum ersten Mal in ihrer Historie den Sprung in die Erstklassigkeit geschafft. Potsdam ist der Kooperationspartner der Füchse Berlin, mehrere Spieler besitzen ein Zweitspielrecht und können in beiden Teams eingesetzt werden. Das wird mit dem Aufstieg dann aber nicht mehr möglich sein.



Der 1. VfL Potsdam ist damit erst die vierte Mannschaft aus Brandenburg, die den Sprung in die Handball-Bundesliga geschafft hat.

Starke Abwehrarbeit der Potsdamer

Die Partie gegen das ersatzgeschwächte Großwallstadt verlief bis zum 3:3 noch ausgeglichen. Doch dank einer starken Abwehrarbeit kamen die Gastgeber vermehrt zu Toren durch Tempogegenstöße. Mit einem 4:0-Lauf konnten sie sich erstmalig absetzen und den Vorsprung anschließend sukzessive ausbauen. Das Team spielte sich förmlich in einen Rausch. Nach gut 42 Minuten wuchs der Abstand sogar auf 13 Tore an (29:16). Und Potsdam blieb bis zum Ende dominant.



Sendung: rbb24, 04.05.2024, 21:45 Uhr