Champions League Füchse Berlin siegen nach Krimi gegen Sporting Lissabon

Den Füchsen ist in der Handball-Champions-League der dritte Sieg in Folge gelungen. Duch den Erfolg gegen Sporting wahren die Berliner ihre Viertelfinal-Chance.

Die Füchse Berlin haben eine realistische Chance auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale der Handball-Champions-League gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gewann in einem Krimi 33:32 (21:19) gegen den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und hält durch den dritten Königsklassen-Sieg in Folge Anschluss an die ersten beiden Plätze der Gruppe A.

Tim Freihöfer bester Werfer der Füchse

Nur die jeweils ersten zwei Mannschaften der beiden Achtergruppen erreichen direkt die Runde der letzten acht. Die Mannschaften auf den Positionen drei bis sechs spielen in einer Play-off-Runde die vier weiteren Viertelfinal-Teilnehmer aus. Die Berliner sind derzeit Vierter (12 Punkte), Paris St. Germain auf Rang zwei (14) ist nur zwei Zähler entfernt. Lissabon (13) ist Dritter. Vier Spieltage stehen im neuen Jahr noch aus.



Linksaußen Tim Freihöfer war am Donnerstagabend mit zehn Toren der beste Werfer der Berliner. In einem Spiel, das vor allem von den Offensivreihen geprägt wurde, trafen die Berliner in der engen Schlussphase die klügeren Entscheidungen. Nationalspieler Nils Lichtlein gelang in der Schlussminute ein wertvoller Ballgewinn in der Defensive, den folgenden Angriff brachte der Hauptstadtklub über die Zeit.



Gelungene Generalprobe vor Spitzenspiel

Durch den Sieg gegen Sporting gelang den Berlinern um Welthandballer Mathias Gidsel auch eine gelungene Generalprobe für das Bundesliga-Duell mit dem SC Magdeburg. Der Vizemeister empfängt den deutschen Meister am Sonntag (18 Uhr) zum Spitzenspiel. In der Champions League geht es erst nach der WM-bedingten Pause im Februar weiter.

