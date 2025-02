Handball Champions League Füchse Berlin beim polnischen Meister Wisla Plock chancenlos Stand: 20.02.2025 20:33 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben im Rennen um die direkte Viertelfinal-Qualifikation in der Champions League einen herben Dämpfer kassiert. Der Bundesligist unterlag am Donnerstagabend beim polnischen Meister Wisla Plock nach einer desolaten ersten Hälfte mit 27:32 (11:19).





Die Füchse rutschen auf Platz vier in Gruppe A ab. Nur die beiden Erstplatzierten erreichen direkt die Runde der letzten acht. Bester Berliner Werfer war Mijajlo Marsenic mit fünf Toren. Bei den Füchsen war Kapitän Max Darj nach langer Verletzungspause wieder dabei. Dafür saß Welthandballer Mathias Gidsel zunächst nur draußen.

Debakel in der ersten Hälfte

Von Beginn an fanden die Gäste nicht in die Partie. Schon nach dreieinhalb Minuten lagen sie 1:4 zurück und liefen bis zum Ende einem Rückstand hinterher. Die Defensive zeigte sich im Zentrum zu löchrig, fast jeder Wurf der Polen landete auch im Tor. Auch im Angriff gingen die Füchse - wie schon am Sonntag in Lemgo - fahrlässig mit ihren Chancen um. Trotz der Hereinnahme des dänischen Weltmeisters Gidsel wuchs der Rückstand noch vor der Pause auf neun Tore an.



Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste defensiv und Keeper Lasse Ludwig zeigte einige Paraden. Zehn Minuten vor Ende konnten die Füchse so wieder auf 23:27 verkürzen. Doch im Angriff wurden weiterhin zu viele Chancen vergeben. Am Ende fiel das Ergebnis knapper aus, als es die Partie war.

Sendung: rbb24, 20.02.2025, 21:45 Uhr