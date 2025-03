Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: VfL Potsdam verliert Talent Orlov zum Saisonende Stand: 24.03.2025 12:01 Uhr

Handball-Bundesligist 1. VfL Potsdam muss ein weiteres großes Talent ziehen lassen. Maxim Orlov hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Spitzenteam TSV Hannover-Burgdorf unterschrieben, wie beide Vereine am Montag mitteilten.



Potsdam ist aktuell Schlusslicht der Handball-Bundesliga und könnte nach nur einer Saison direkt wieder absteigen. Erst im 20. Bundesliga-Spiel konnten die Potsdamer ihren ersten und aktuell einzigen Sieg dieser Spielzeit feiern. Der TSV Hannover-Burgdorf spielt dagegen eine starke Saison und liegt mit einem Verhältnis von 37:9 punktgleich mit den Füchsen Berlin an der Tabellenspitze.



Der 23 Jahre alte Orlov, erst am Sonntag bei der 28:30-Niederlage bei Mitaufsteiger Bietigheim mit sieben Treffern erfolgreichster Potsdamer Schütze, war 2021 von der A-Jugend der Füchse Berlin zum Kooperationspartner gewechselt.



Nach dem Aufstieg in die zweite Liga musste der in Kreuztal bei Dortmund geborene Orlov nach einer schweren Knieverletzung von Oktober 2022 bis September 2023 pausieren. Anschließend trug er seinen Teil zum Aufstieg in die Bundesliga bei und ist auch dort einer der auffälligsten Akteure der Potsdamer. Nun steht fest, dass zumindest der Rückraumspieler auch im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen wird.



Sendung: rbb24 Inforadio, 24.03.2025, 12:15 Uhr