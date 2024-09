Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Füchse Berlin gewinnen zum Auftakt in Eisenach Stand: 07.09.2024 21:31 Uhr

Die Füchse Berlin sind erfolgreich in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der Vizemeister der vergangenen Saison siegte in hitziger Atmosphäre und mit viel Mühe

beim ThSV Eisenach mit 41:35 (19:17). Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit je zwölf Toren.



Defensiv noch Luft nach oben

Trainer Jaron Siewert musste weiterhin auf den verletzten Kreisläufer Max Darj verzichten. Dafür stand Kapitän Paul Drux wieder im Kader. Sein Team tat sich gegen die offensive Deckung der Gastgeber zunächst schwer. Die ersten drei Angriffe endeten allesamt mit einem

technischen Fehler. Einzig den Paraden von Keeper Dejan Milosavljev war es zu verdanken, dass die Füchse zu Beginn nicht groß in Rückstand gerieten.



Mit zunehmender Spieldauer steigerten sich die Gäste dann aber im Angriff. Zudem bestraften sie Eisenacher Fehler eiskalt mit schnellen Gegenstößen. Nach gut 23 Minuten konnten sich die Füchse erstmalig auf drei Tore absetzen (16:13). Doch vor allem von den Außenpositionen kassierten sie zu viele einfache Gegentore.



Kühler Kopf wird belohnt

Nach dem Seitenwechsel drückten die Berliner weiter auf das Tempo und Eisenach kam nicht mehr mit. Nach gut 40 Minuten war der Vorsprung auf 28:22 angewachsen. Doch die Gastgeber kämpften und die Füchse kassierten zu viele Zeitstrafen. Eisenach kam zwar wieder heran, aber die Gäste behielten einen kühlen Kopf.



Am Donnerstag (12.09., 20:45 Uhr) steht für die Füchse der erste Champions-League-Spieltag gegen MKB Veszprem KC an. In der Liga geht es dann am Sonntag (15.09., 18 Uhr) weiter, wenn Leipzig zu Gast ist.



Sendung: rbb24, 07.09.24, 21:45 Uhr