German Football League GFL: Potsdam Royals siegen erneut souverän, Berlin Adler verlieren

Die Potsdam Royals bleiben in der German Football League souverän an der Tabellenspitze der Nordgruppe. Am Samstag gewannen die Royals deutlich mit 96:14 bei den Allgäu Comets. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Royals mit 38:7 vorne, das zweite Viertel dominierten sie mit 20:0 ebenfalls souverän.



So war das Spiel schon zur Halbzeit überdeutlich entschieden für den Deutschen Meister. Das variable Offensivspiel der Royals war deutlich zu schnell und gut für die Comets. Die Royals um ihren Star-Quarterback Jaylon Henderson sind damit weiterhin ungeschlagen in der laufenden Spielzeit.

Adler verspielen Führung nach der Pause

Die Berlin Adler dagegen mussten eine unglückliche 36:38-Niederlage bei den Hildesheim Invaders hinnehmen. Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte gingen die Adler mit einer drei-Punkte-Führung in die Pause. Danach blieben die Berliner im dritten Viertel aber gänzlich ohne Punkte, Hildesheim gelang ein Touchdown und so die Führung.



In den letzten Sekunden der Partie hatten die Berliner den Ball, entschieden sich allerdings zunächst für einen Pass-Spielzug, der nicht funktionierte und mussten dann mit nur noch zwei Sekunden auf der Uhr ins Risiko gehen. Ein Field-Goal-Versuch aus rund 60 Yards wurde geblockt, so verloren die Berliner das Spiel.

