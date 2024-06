German Football League German Football League: Siegesserie der Berlin Adler reißt in Dresden - auch Rebels verlieren Stand: 22.06.2024 19:51 Uhr

Die Berlin Adler haben nach zuvor drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage in der German Football League (GFL) kassiert. Bei den Dresden Monarchs verloren die Hauptstadt-Footballer am Samstagnachmittag mit 32:44 (12:14, 8:13, 6:10, 6:7).

Mit ausgeglichener Bilanz im Tabellenmittelfeld

Damit erging es den Adlern so wie allen bisherigen Gegnern der Sachsen in dieser Spielzeit. Denn für die Monarchs war es der vierte Sieg im vierten Spiel. Der Halbfinalist der Vorsaison steht damit auf Platz zwei in der Gruppe Nord der GFL.



Vor den Dresdnern liegen nur die ebenfalls ungeschlagenen Potsdam Royals. Der amtierende Meister aus Brandenburg hat an diesem Wochenende spielfrei. Am 29. Juni (15 Uhr) kommt es dann im Stadion im Sportpark Luftschiffhafen in Potsdam zum Spitzenspiel gegen die Monarchs.



Die Berlin Adler liegen derweil mit nun drei Siegen und drei Niederlagen im Tabellenmittelfeld der Gruppe Nord. Nach dreiwöchiger Spielpause geht es für sie am 13. Juli um 16 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei den Munich Cowboys weiter.

Rebels gehen im zweiten Quarter unter

Auch das zweite Berliner GFL-Team erwischte einen gebrauchten Nachmittag. Die Rebels unterlagen bei den Kiel Baltic Hurricanes deutlich mit 24:56. Für sie war es - nach Derby-Pleiten gegen die Berlin Adler und Potsdam Royals - die dritte Niederlage in Folge.

Verlief das erste Quarter noch ausgeglichen (6:7), zogen die Kieler danach mit großen Schritten davon. Den zweiten Abschnitt entschieden sie mit 19:3 für sich - und spätestens nach dem 21:7 im dritten Viertel war das Spiel entschieden.



Die Rebels liegen mit vier Niederlagen aus sechs Spielen auf dem achten und damit letzten Tabellenplatz der GFL-Gruppe Nord. Und sie müssen nun fast einen Monat auf die Chance warten, aus dem tiefen Keller der Tabelle zu klettern. Erst am 20. Juli (16 Uhr) steht für die Berliner das nächste Spiel an - und der Gegner könnte nicht schwerer sein: Die Potdam Royals reisen zum Rückspiel ins Mommsenstadion.