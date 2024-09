German Football League German Football League: Potsdam Royals ziehen souverän ins Playoff-Halbfinale ein Stand: 21.09.2024 20:29 Uhr

Die Potsdam Royals haben das Playoff-Viertelfinale der German Football League (GFL) ohne große Probleme gemeistert. Gegen die Allgäu Comets setzten sich die Potsdamer mit 84:20 durch und ziehen damit ins Halbfinale ein.



Im ersten Quarter traten die Gäste aus dem Allgäu noch gut positioniert an und machten es den Royals schwer. Ohne Scores ging es ins zweite Quarter, in dem sich die Royals dann wesentlich besser zur Wehr setzten und richtig im Spiel angekommen zu sein schienen. Die Comets konnten zwar zwei Touchdowns auf Nate Stewart anbringen, am Ende des Quarters stand dann aber trotzdem eine 40:14-Führung für Potsdam.

Comets mit kleinerem Kader als erwartet

"Wir hatten mit etwas mehr Widerstand gerechnet", gab Eberhard von Lobenstein, Vorstandsmitglied der Potsdam Royals, zu. Die Allgäu Comets waren mit "sehr kleinem Kader" nach Potsdam gereist, was den Gastgebern natürlich einen Vorteil verschaffte.



Auch in den letzten beiden Quartern ließen die Royals demensprechend nichts mehr anbrennen. Im heimischen Luftschiffstadion stand es 62:14 nach dem dritten Quarter, der Endstand war 84:20. Die Allgäu Comets seien ein "toller Gegner und fairer Partner" gewesen, betonte von Lobenstein. Das sei nicht selbstverständlich nach einer 14:96-Niederlage gegen die Royals beim vergangenen Aufeinandertreffen.





Der Blick geht in Richtung Finale

Der Halbfinalgegner der Potsdamer wird am Sonntag ausgespielt. Die New Yorker Lions Braunschweig sind zu Gast bei ifm Razorbacks Ravensburg. Von Lobenstein ist sich relativ sicher, wie die Partie ausgeht: "Es wird Braunschweig werden. Alles andere fällt mir schwer zu glauben. Aber wir sind auf alles vorbereitet und Braunschweig wäre für uns der unangenehmere Gegner."



Auch für den Ausnahmespieler in den eigenen Reihen, Jaylon Henderson, war von Lobenstein voll des Lobes: "Jaylon ist einfach unfassbar. Aber nicht nur als Einzelperson, auch vor allem innerhalb des Teams. Er hat eine tolle Struktur um sich herum aufgebaut."



Sollten die Potsdam Royals das Finale erreichen, rechnet er übrigens mit den Dresden Monarchs als Gegner. Zunächst aber werden die Halbfinals am 28. und 29. September ausgespielt.

