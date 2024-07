Fußball Fußball: Union Berlin testet gegen Dynamo Kiew im Trainingslager in Tirol Stand: 11.07.2024 16:39 Uhr

Der 1. FC Union Berlin trägt im Rahmen seines Trainingslagers in Österreich ein Testspiel gegen den ukrainischen Spitzenklub Dynamo Kiew aus. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Die Partie findet am 18. Juli (17 Uhr) auf dem Platz des SV Kematen in Tirol statt.

Zweites Trainingslager in Neuruppin - Pflichtspielauftakt in Greifswald

Die Berliner reisen am Samstag bis zum 19. Juli in ihr erstes Vorbereitungscamp nach Längenfeld. Vom 28. Juli bis 3. August geht es dann für weiteren fußballerischen Feinschliff nach Neuruppin.



Die neue Saison beginnt für das Team von Trainer Bo Svensson am 17. August mit dem DFB-Pokalspiel beim Regionalligisten Greifswalder FC. In der Woche darauf beginnt die Bundesliga - Union tritt zum Auftakt in Mainz an.

