Fußball Fußball: Union Berlin testet gegen Becker-Club und Rangers

Fußball: Union Berlin testet gegen Becker-Club und Rangers

Der 1. FC Union Berlin bestreitet in der Saisonvorbereitung auf die Fußball-Bundesliga Testspiele gegen die Glasgow Rangers und Real Sociedad San Sebastián. Der schottische Rekordmeister kommt am 27. Juli (17 Uhr) ins Stadion An der Alten Försterei. Zwei Wochen später, am 9. August (19 Uhr), spielen die Berliner zu Hause gegen den spanischen Erstligisten.

Sheraldo Becker an alter Wirkungsstätte

Im letzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal (zwischen dem 16. und 19. August beim Greifswalder FC) kommt es damit im Stadion an der Alten Försterei zum Wiedersehen mit Sheraldo Becker. Der Offensivspieler war viereinhalb Jahre in Diensten der Köpenicker, markierte in 140 Spielen 24 Tore für Union.



Im Januar 2024 wechselte Becker von Union für drei Millionen Euro zum zweimaligen spanischen Meister San Sebastián und erzielte dort bislang in 18 Pflichtspielen drei Tore.

