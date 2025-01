Fußball-Testspiel Fußball-Testspiel: Union verliert bei Baumgart-Debüt gegen Holstein Kiel Stand: 05.01.2025 15:36 Uhr

Steffen Baumgart hat in seinem ersten Spiel als Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten Union Berlin eine Niederlage kassiert. Am Sonntag, Baumgarts 53. Geburtstag, verloren

die Köpenicker den Test gegen den Ligarivalen Holstein Kiel mit 1:2 (0:1).



Die Partie im Stadion an der Alten Försterei wurde über zwei Hälften a 60 Minuten ausgetragen.

Probleme in der Offensive

Kiels Armin Gigovic (34.) und Fiete Arp (114.) sorgten mit ihren Toren für die Berliner Test-Pleite, für die Gastgeber traf Yorbe Vertessen (97.). Vor Baumgarts Pflichtspiel-Debüt zum Bundesliga-Restart am kommenden Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim wird sich Union steigern müssen.



Zu Anfang taten sich die Eisernen, die wie angekündigt mit einer Viererkette begannen, offensiv schwer, ehe sie sich nach einigen Wechseln in der zweiten Halbzeit durchaus mehrere Chancen erspielten. Kurz vor Schluss nutzte Holsteins Kapitän Lewis Holtby einen Stellungsfehler der Union-Abwehr und fand Arp per Steilpass - der Stürmer vollstreckte eiskalt.



Ex-Union-Profi Baumgart hatte die Berliner am vergangenen Montag übernommen, nachdem sich der Klub nach nur sechs Monaten von Bo Svensson getrennt hatte. Nach einem guten Saisonstart waren die Erfolgserlebnisse unter dem Dänen ausgeblieben. Seit neun Pflichtspielen wartet Union auf einen Sieg, in der Bundesliga steht die Mannschaft mit 17 Punkten auf Rang zwölf.



