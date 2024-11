Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Hertha II verpasst Rang 2, Babelsberg ringt Jena nieder Stand: 09.11.2024 18:35 Uhr

In der Regionalliga Nordost hat die U23 von Hertha BSC eine 1:2-Heimniederlage gegen Chemie Leipzig hinnehmen müssen. Durch die dritte Pleite in Folge verpasste die Mannschaft von Trainer Rejhan Hasanovic den 2. Tabellenplatz und belegt aktuell nur Rang 4. Altglienicke gelang ein Heimsieg gegen Plauen und Babelsberg feierte in Jena.



Hertha II erwischt Blitzstart, Chemie dreht Partie

Allerdings erwischten die Berliner einen Blitzstart in die Partie: Mittelfeldspieler Dion Ajvazi stellte schon in der zweiten Minute aus spitzem Winkel auf 1:0. Chemie zeigte sich beeindruckt und hatte Glück, dass Ensar Aksakal kurze Zeit später mit seinem Kopfball nur den Pfosten traf. Mitte der ersten Hälfte nahm der Druck der Gäste dann zu. Janik Mäder scheiterte zunächst per Strafstoß, traf dann aber den Nachschuss zum 1:1 in der 31. Minute.



Nach der Pause blieb Hertha engagiert, erspielte sich ein leichtes Übergewicht, aber die Chemie-Defensive hielt dem Druck stand. Im weiteren Verlauf zeigten sich die Sachsen immer mutiger. Timo Mauer traf mit einem Heber zum 2:1 für die BSG Chemie (63.). Hertha drückte wütend auf den Ausgleich, aber Leipzig verteidigte mit viel Einsatz den Sieg. Dennis Mast rettet kurz vor Schluss auf der Torlinie. Durch den Sieg kann sich Chemie auf Platz 11 verbessern.



Altglienicke mit Arbeitssieg gegen Plauen

Die VSG Altglienicke hat gegen Aufsteiger VFC Plauen einen verdienten 1:0-Heimsieg gefeiert. Spielerisch und technisch zeigten sich die Gastgeber über die gesamte Spieldauer überlegen. Trotz vieler Chancen erzielte die VSG nur ein Tor durch Eren Öztürk in der 60. Spielminute. Die Gastgeber hätten in der Folge erhöhen müssen, aber Tobias Gunte (64.) und Arnel Kujovic (67.) konnten beste Einschussmöglichkeiten nicht nutzen. Gegner Plauen konnte die VSG auch in der Schlussphase kaum unter Druck setzen, weshalb es am Ende beim knappen, aber hochverdienten Erfolg für Altglienicke blieb.



Die Berliner klettern durch den Sieg zwischenzeitlich auf Platz 5, haben aber bereits 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Lok Leipzig, der am Freitag überraschend mit 0:2 gegen Chemnitz unterlag. Plauen bleibt im Tabellenkeller und rutscht auf Platz 16 ab.



Babelsberg ärgert Carl Zeiss Jena

Der SV Babelsberg war zu Gast bei Carl Zeiss Jena und fügte dem Tabellendritten eine 1:2-Niederlage zu. Nach einer Anfangsviertelstunde, in der Jena den Ton angab und Babelsberg sich auf die Defensive konzentrierte, war es Daniel Frahn, der Babelsberg jubeln ließ. Aus der Drehung heraus traf er sehenswert zum 1:0 für die Potsdamer.



Jena fehlte es an Effizienz und Babelsberg nutzte das schnörkellos aus. Kurz vor der Pause traf Gian Luca Schulz zum 2:0 (43.). Die Gastgeber steigerten sich im Laufe der 2. Halbzeit und drängten auf den Anschlusstreffer, für den letztendlich Maxim Hessel per Freistoß sorgte. Doch Babelsberg gelang es, bis zum Schlusspfiff nichts Entscheidendes mehr zuzulassen. Das Team von André Meyer steht nun auf Platz 14 der Regionalliga Nordost.



