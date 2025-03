Fußball-Regionalliga-Nordost Fußball-Regionalliga-Nordost: Hertha 03 gewinnt in Plauen, Altglienicke gegen Chemie Leipzig

Fußball-Regionalliga-Nordost Fuß ball-Regionalliga-Nordost: Hertha 03 gewinnt in Plauen, Altglienicke gegen Chemie Leipzig Stand: 30.03.2025 15:26 Uhr

Nur vier Tage nach dem turbulenten 3:5 gegen den BFC Dynamo hat der FC Hertha 03 Zehlendorf in der Fußball-Regionalliga-Nordost zurück in die Erfolgsspur gefunden: Beim VFC Plauen setzten sich die Berliner am Sonntagnachmittag mit 1:0 (1:0) durch. Marius Ihbe erzielte bereits in der 11. Spielminute den entscheidenden Treffer.



Hertha 03 sammelt somit dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf und klettert in der Tabelle für den Moment mit 28 Zählern auf den 13. Platz.

Altglienicke vergoldet "Englische Woche"

Die VSG Altglienicke hat derweil ihre "Englische Woche" sogar vergoldet. Nach dem 4:2-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung von Hertha BSC am Dienstagabend schlug die VSG am Sonntag die BSG Chemie Leipzig mit 2:1 (0:1).



Dabei sah es lange Zeit nach einer Niederlage für die Berliner aus: Elias Ndukwe Oke hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht (43.) – und erst in der Schlussphase schlug Altglienicke zu. Grace Bokake Bolufe (84.) und Malick Sanogo (89.) drehten spät die Partie und sorgten noch für den 2:1-Endstand.



Altglienicke springt mit 37 Punkten nach 26 absolvierten Spielen auf den achten Platz der Regionalliga Nordost.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.03.2025, 15:15 Uhr